VI Festival de Grupos Manchegos organizado por el Grupo Folclórico Raíces Manchegas

Domingo, 8 julio 2018

Quintanar de la Orden

Toledo | El Dia

El festival que fue presentado por Maria Dolores Esquinas, lo abría el grupo anfitrión con la jota de Quintanar y por primera vez se cantaba en directo la canción ´´Ojos que te vieron bien´´, tema rescatado del cántico popular y que se dedicaba a los Quintos antes de marchar al servicio militar durante la posguerra.

Seguidamente actuaron los grupos invitados de Villatobas, Herencia, Madridejos y de nuevo cerraban el festival el grupo que preside Manuel Añover “Raíces Manchegas” de Quintanar, todos ellos haciéndonos gozar con sus bailes, cánticos, las jotas manchegas, rondeñas, seguidillas o jotas cruzas.

No faltaron los sorteos de regalos mediante la compra de papeletas vendidas por la organización y de la que como no podía ser de otra manera participaron y no solamente con su presencia las autoridades locales Laura Nieto, Jesús Ángel Toledo o Juan Carlos Vela y el numeroso público asistente al evento.