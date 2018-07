C's lamenta la “pésima” gestión del proyecto de control de acceso al Casco

Lunes, 9 julio 2018

una semana de funcionamiento

Cuenca | ELDIAdigital.es

Así, la portavoz de la formación naranja, María Jesús Amores, ha apuntado que el equipo de Gobierno sigue sin pintar la totalidad de plazas verdes para residentes previstas en el proyecto -como por ejemplo los 27 aparcamientos proyectados en las calles Matadero Viejo y San Gil-, y sin instalar los paneles digitales que, a la entrada al área afectada, informarían sobre la disponibilidad de plazas en los aparcamientos públicos. Amores ha recordado que la instalación de dichos paneles fue propuesta por Cs en sus alegaciones al proyecto, “y aunque el equipo de Gobierno la rechazó, finalmente el alcalde anunció que la ejecutaría”.

La portavoz ha recordado también que el alcalde reconoció hace unas semanas que sería posible habilitar más plazas en superficie, después de que la formación naranja denunciara que las plazas para residentes en el Casco Antiguo se habían reducido a 170 con la implantación de la zona verde, “cuando la previsión del equipo de Gobierno era la de habilitar cerca de 300 plazas”.

Por otro lado, desde Ciudadanos han calificado de “pésima” la gestión que el Ayuntamiento está haciendo con la plataforma para autorizaciones temporales a empresas de reparto, servicios, suministros, etc., “ya que hay casos en los que la respuesta se demora más de una semana, y otros en los que el solicitante finalmente no recibe respuesta, por lo que no accede al Casco en previsión de ser multado, y los que lo hacen, excediendo el tiempo de 30 minutos, reciben inmediatamente la sanción”.

Han lamentado también que los paneles informativos se hayan realizado “de forma chapucera” con vinilo adhesivo, “lo que ya ha originado que hayan desaparecido varias letras del texto que informa a los conductores sobre las limitaciones de acceso”.

Finalmente, desde la formación naranja se ha vuelto a instar al regidor conquense a que lleve a cabo otras medidas para ampliar la oferta de plazas en la parte alta de la ciudad, como puedan ser la ampliación del aparcamiento de la calle Caballeros haciendo uso del solar municipal contiguo o la ampliación del aparcamiento del barrio del Castillo. También, han solicitado a Mariscal que mejore el servicio de transporte público.