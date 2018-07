USO DEL CATASTRO COMO ARMA POLÍTICA (Isidro Villamayor Fernández)

Lunes, 9 julio 2018

OPINIÓN | El Dia

También es obligación de hacienda pagar el gasto que conllevan estas actuaciones. Hacienda mandó la empresa que había contratado y nos dijeron que lo tenía que pagar el Ayuntamiento, pero como éste tampoco podía correr con ese gasto, creó una ordenanza para repercutirlo en los vecinos, que al fin y al cabo eran los que tenían obligación de hacerlo.

El 1 de abril de 2012 se publicaba en la prensa un artículo del entonces portavoz del grupo municipal del PP, y hoy alcalde de Villahermosa, en el que se me acusaba de hacer algo ilegal, cuando ese algo ilegal era cobrar por un servicio que se daba. Se decía que “estaba metiendo la mano en el bolsillo de los vecinos”, y que ni el catastro ponía esas tasas porque no estaban de acuerdo.

Se presentaron entonces 70 o 75 recursos de reposición contra una ordenanza. No sé si sabían que contra esos tipos de acuerdo solo cabe recurso contencioso en los Tribunales, pero no se atrevieron porque sabían que no llevaban razón, esos recursos de reposición salieron curiosamente de un despacho público de la localidad. Todo mentira, pero había que intentar hacer daño político aunque fuese engañando a la gente e intentando hacer incluso daño personal acusándome de que estaba robando a mis vecinos.

Casualmente desde finales del año pasado se está llevando a cabo en Villahermosa una nueva regularización catastral y, sorpresa, HACIENDA les cobra a los vecinos una tasa de 60 euros, directamente, ¿pero no decía el Sr. Alcalde que eso era ilegal, que el propio catastro estaba en contra de ello?, pues lo está haciendo y, curioso, cuando los vecinos le preguntan, la respuesta que reciben es que no sabe nada, que eso viene de Hacienda. Lo que no les dicen es que en la mayoría de los plenos del año 2017, yo les he preguntado si habían informado ya a la gente y se les había dicho la tasa que tendrían que pagar, la respuesta era que los vecinos no pagarían nada, mentira, lo están pagando. No pueden decir que no saben nada cuando la empresa estuvo con ellos y ha estado trabajando en el pueblo, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, no pueden decir que lo ignoraban después de haberlos llamado a celebrar alguna reunión en la sede de hacienda de Ciudad Real, aunque ellos no hayan acudido a ninguna reunión, eso es lo que les interesaba lo que se fuese y como se fuese a hacer en el pueblo, otra mentira más.

Ellos fueron informados por la gerente del catastro de que como el Ayuntamiento de Villahermosa tiene firmado un convenio firmado con el catastro tiene la obligación de tener una empresa para gestionar las alteraciones, esa empresa la echaron, de haberla tenido, también fueron informado que tendrían que ser ellos los que corriesen con los gastos, pero como el Ayuntamiento incumple el convenio y la legalidad, tenía que ser el propio Ayuntamiento quien la pagase la tasa, pues no, la están pagando los vecinos, otra gran mentira a los ciudadanos de Villahermosa.

Sr. Alcalde, se quiso aprovechar usted de algo que era obligatorio, quiso arrancar votos mintiendo a los vecinos, y lo consiguió, por qué no decirlo, pero ahora, no lo está haciendo usted igual, lo está haciendo peor y, yo no he revolucionado a la gente ni les he inducido a presentar recursos sin sentido, ni le he acusado a usted de prevaricador, ni ladrón, ni nada parecido, esa es la diferencia, que ustedes mienten, insultan y hacen cualquier cosa para desprestigiar política y personalmente, y nosotros solo hacemos oposición y, por eso también recibimos desplantes como que te dejen de hablar, por algo que entra dentro de mi obligación, hacer oposición y fiscalizar la labor del equipo de gobierno. Es mucha la diferencia, aunque ustedes no la quieran ver.