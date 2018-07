El Colegio de Médicos se queja de que el sistema informatizado de visados de recetas está generando "problemas"

Lunes, 9 julio 2018

salud

Ciudad Real | El Dia

Insisten, y así ha sido comunicado al Colegio de Médicos de Ciudad Real, en que a pesar del tiempo y esfuerzo empleado en intentar resolver la demanda del paciente, en muchas ocasiones no es posible por las trabas que impone el sistema, es decir, que “no es un problema de voluntad, incompetencia o desconocimiento, es simplemente que el sistema informático no lo permite”. De ahí que el colectivo médico manifieste su malestar y denuncie el daño que se le está ocasionando al paciente que “es el principal perjudicado porque no tiene forma de continuar con su medicación ya que el médico no puede recetarla, la farmacia no la puede adelantar, y desde la inspección se aprecia pasividad ante este problema”.

Desde Atención Primaria instan a resolver esta situación por parte de los órganos a los que le corresponde la gestión, argumentando lo siguiente:

1.- Las prescripciones que requieren visado de inspección se originan en casi su totalidad desde las consultas de Atención Especializada.

2.- Nunca hemos sido autorizados para realizar una primera prescripción que necesitara visada (exceptuando absorbentes).

3.- Tras la instauración del nuevo sistema, todas estas prescripciones pasan por nosotros (excluyendo las prescripciones nuevas que se llevan a cabo en la consulta de especializada), además de las renovaciones de recetas que requieran visado y que hemos de cumplimentar.

4.- Debemos cumplimentar el visado para el cual para el cual no tenemos, en la mayoría de los casos, ningún informe de visado, distinto del informe clínico, lo que nos puede provocar una inversión en tiempo cercana a los 25-30 minutos (comprobación en visor clínico de informes, analíticas, etc.).

5.- A pesar de todo ello, nada garantiza que después de haber invertido todo este tiempo podamos gestionar finalmente el visado puesto que puede ser que:

- No estemos autorizados para realizar este visado (leyenda que aparece explícitamente en el ordenador). La receta no se puede hacer, el visado tampoco, y nos indican enviar al paciente a inspección.

- Aunque consigamos realizar el visado, éste se encuentre pendiente de ser autorizado por la Inspección Médica por lo que, a pesar de todo, no se podrá dispensar la receta en tanto en cuanto no sea autorizada.

En este sentido, desde Atención Primaria, la gran perjudicada por este cambio, consideran: