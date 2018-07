Seis espectáculos acercan el teatro barroco al público familiar

Lunes, 9 julio 2018

cultura

Ciudad Real | El Dia

El ganador se programará los días 16 y 17 de julio en el mismo espacio y, además, formará parte de la programación de alguno de los teatros municipales de Murcia. El jurado estará formado por Teresa Pérez-Prat, miembro del equipo de la Fundación Festival de Almagro; las niñas Laura Nielfa Pérez, Paula Menchero Prieto y Claudia Muñoz Crespo, alumnas de los distintos colegios públicos de Almagro; la periodista de La Tribuna de Ciudad Real Maria Sierra de la Osa; y Olga Margallo, directora de escena. Cristina del Moral, Ana Mª Boudeguer, Juan Antonio López Berzal, Elena Sánchez y Laura Torrecilla fueron los miembros del comité encargado de escoger seis de las 52 propuestas que participaban en el certamen.



Programación Barroco Infantil / Teatro Municipal



9 julio



El libro andante



A partir de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes_ Versión Jesús Briones_ Dirección José F.Ramos



Imaginamos un mundo que es coro y un coro que es mundo. Un Don Quijote jugando a ser cualquiera o cualquiera jugando a ser Don Quijote. Animales que tocan instrumentos musicales que a su vez son armas en combates imaginarios. Gigantes bufonescos y un autor que es a la vez muchos autores... ¡O muchos bufones!



Un canto a la libertad, a la bondad, a la sed de aventuras, al placer de la lectura y a la capacidad de imaginar mundos en una maravillosa burbuja donde El Caballero de la Triste Figura es símbolo y bandera a blandir por cualquiera. En un mundo tan sediento de juego y realidad, os invitamos a montar con nosotros en “El libro andante”, donde nada es lo que parece y todo está permitido.



10 julio



Los imperios de la luna



A partir de "Historia cómica de los Estados e Imperios de la Luna" de Cyrano de Bergerac_ Adaptación y dirección Sergio Artero



Adaptación libre y disparatada del ensayo Historia cómica de los Estados e Imperios de la Luna de Cyrano de Bergerac, el auténtico: el planeta Tierra está al borde del colapso y es inhabitable. La familia De Bergerac reúne al pueblo de Aquitania para explicarles por qué se mudan a la Luna. Para ello desvelarán un secreto familiar: Cipriano, el padre de familia, ya hizo ese viaje y conoció una civilización que, como el negativo de la nuestra, sabe cuidar del planeta y de sus habitantes. Tal vez se trate sólo de una historia inventada que Cipriano leyó en algún libro, sí, pero ¿soñar otro mundo mejor no es un primer paso para cambiar éste? ¿Entonces estaremos a tiempo de salvar la Tierra?



11 julio



Aventuras de Don Quijote



A partir de la obra de Cervantes_ Versión Pablo Vergne_ Dirección Pablo Vergne y Mª José Pont



Un anciano titiritero y sus ayudantes relatan y dramatizan con muñecos y otros objetos algunas aventuras de Don Quijote. En un momento de la representación, el viejo Maese comenzará a desvariar, a confundir el teatro con la realidad, a tomar los muñecos de cartón y madera por personas de carne y hueso. Los ayudantes, sin salir de su asombro, intentarán que el anciano recupere su cordura.



Actores-titiriteros, muñecos, figuras, objetos y juguetes reciclados compondrán las diferentes peripecias en las que se verá envuelto el “Ingenioso Hidalgo” inmortalizado por la pluma de Cervantes. Bajo la dirección de Pablo Vergne, esta original y sugerente versión teatral de la célebre novela cervantina, hará las delicias de pequeños y mayores.



12 julio



La ratita presumida



A partir del cuento de Perrault_ Adaptación Ingrid Teixidó _ Dirección Pere Pàmpols



La RATITA se quejaba de una vida aburrida y llena de monotonía, poco se esperaba que un lacito le revolucionara tanto su día de la forma en que lo hizo.



A partir de aquí un séquito de pretendientes intentarán seducirla para poder casarse con ella.



“Ratita, ratita, tú que eres tan presumida...”



Una adaptación del conocido cuento de Charles PERRAULT, que Festuc Teatre escenifica con sus rasgos distintivos: teatro, títeres y música, que emocionarán a pequeños y mayores. Un cuento de hoy y de siempre, para disfrutarlo en familia.



13 julio



Una tempestad



A partir de la obra de Shakespeare_ Adaptación y dirección Santiago Campos



Una guerra, un juego, en esa dualidad Calibán construye un mundo mágico para Ariel y para sí mismo. Calibán sabe que no están a salvo, que su mágico mundo no se sostendrá para siempre y deberán marcharse. Entonces, mientras Ariel duerme, entre el sueño y la realidad, él construye una salida, una oportunidad para ambos. Pero sus planes deberán cambiarse cuando alguien más llegará, pues no son los únicos que necesitan esa oportunidad, Próspero, tan ajeno y extraño, también quiere jugar y soñar, también quiere escapar de esa tempestad.



14 julio



Feroz



A partir del cuento "La caperucita roja" de Perrault_ Versión María José Pasos_ Dirección Nara Pech y Ulises Vargas



Feroz es una obra valiente, nos acompaña en una experiencia que desafortunadamente se hace presente en la vida de muchas niñas y niños. El teatro para los niños debe ofrecerse como un arma feroz para el empoderamiento de una generación que crece. La obra cuenta cómo un abrazo paraliza de miedo a Caperuza, porque así es el miedo, un líquido invisible que congela, que amordaza nuestra boca y que seca la voz. Ningún niño o niña debería perder su voz nunca, por eso ante el miedo debemos decirles que en sus palabras habita esperanza y que No es NO. La infancia es un espacio en la vida donde descubrimos; nos toca, como adultos, respetar y velar para que ese espacio sea un territorio de paz.