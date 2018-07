Fernández pide disculpas por la "broma" del pésame a Cospedal, pero reclama "reciprocidad" al PP

Lunes, 9 julio 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales, Blanca Fernández, ha justificado como "una broma" el mensaje emitido por su cuenta en la red social Twitter en el que daba el pésame al entorno político de María Dolores de Cospedal por no superar la primera fase de las primarias del partido, y tras pedir disculpas ha pedido "reciprocidad" al PP, ya que durante los últimos días cargos 'populares' se han hecho eco de mensajes en los que tachaban a la socialista de "bicha, deleznable o miserable".

Así ha reaccionado en rueda de prensa después de que el portavoz del PP, Lorenzo Robisco, afeara la actitud de Fernández.

"Fue una broma. Cuando no te votan ocho de cada diez militantes siendo la secretaria general del partido, es evidente que se certifica la muerte política. Sinceras disculpas, no he venido a la política a ofender a nadie", ha indicado, insistiendo en que ahora le toca al PP pedir disculpas.

Para Fernández, si es reprobable una ironía "más lo son los insultos", por lo que ha urgido a dirigentes 'populares' como Carmen Riolobos o Claudia Alonso que también pidan disculpas por hacerse eco de dichos mensajes.

En su opinión, llegar a los insultos es algo que "daña a las instituciones". "Si realmente queremos ser elegantes en política, que dejen los insultos a un lado".

LA "SANGRE EN EL CAMINO" PARA ACABAR CON ETA

En otro orden de cosas, ha querido salir al paso de las afirmaciones del 'popular' Lorenzo Robisco sobre el apoyo recibido por el PSOE para ganar la moción de censura por partidos "afines a Otegui", recordando que el PSOE "ha dejado a mucha gente valiosa y sangre en el camino para acabar con ETA".

"Hemos visto morir a muchos compañeros. Creo que no nos merecemos determinado tipo de apelativos", ha lamentado.