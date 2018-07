CCOO C-LM apuesta por trasladar a la región el IV Acuerdo por el Empleo

Lunes, 9 julio 2018

En rueda de prensa este lunes en Toledo, la secretaria de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO en la región, Carolina Vidal, ha puesto en valor este importante acuerdo, apostando por trasladarlo a la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma. Para ella, el IV Acuerdo es un "punto de inflexión, es el inicio para comenzar a dignificar las condiciones de vida de las personas", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Respecto a la subida salarial acordada por sindicatos y patronal de un 2% fijo más un 1% variable para que los trabajadores y trabajadoras puedan participar del aumento de la productividad y de los beneficios, Vidal ha hecho hincapié en que "ni es descabellada ni excesiva y pueden asumirla las empresas de la región".

En este sentido, ha explicado que la diferencia entre la subida salarial pactada hasta ahora en la región y la que contempla el IV Acuerdo es de cuatro euros al mes por trabajador. El incremento pactado hasta ahora en los convenios colectivos cerrados en Castilla-La Mancha, un 37% sobre el total, es del 1,61%, lo que sobre un salario de 1.000 euros supone 16 euros al mes, mientras que una subida del 2% supondría 20 euros al mes, han explicado desde CCOO.

El sindicato estima que 240.000 personas en la región pueden verse beneficiadas de la medida que contempla este acuerdo de establecer progresivamente un salario mínimo de convenio de 1.000 euros por catorce pagas. "Nos vamos a empeñar en conseguir este mínimo salarial porque entendemos que son condiciones mínimas para llevar una vida digna", ha afirmado.

"Castilla-La Mancha no puede ser una isla salarial en el Estado. No estamos dispuestos a consentirlo. Hay que subir los salarios necesariamente. No se pueden seguir sosteniendo salarios de miseria, hay que redistribuir entre las personas trabajadoras la riqueza que se está generando y que ellas con su trabajo contribuyen a generar, hay que dignificar sus empleos y sus salarios", ha explicado Carolina Vidal.

Vidal ha incidido en que "los datos son los que son", con tres años de crecimiento económico continuado en el país y en la región. También ha recordado que el PIB per cápita en Castilla-La Mancha en 2017 ha crecido un 4,4% frente al 3,8% del conjunto del Estado, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma que más ha crecido. "Producimos más que antes de la crisis, un 3,5% más, y lo hacemos con un 10% menos de empleo", ha añadido.

En este sentido, el sindicato ha hecho un llamamiento a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) al "compromiso y a la corresponsabilidad social". "Queremos sentarnos con la patronal y analizar sector a sector cómo está la situación en cada uno de ellos y demostrar a Cecam que es necesario aplicar las medidas pactadas a nivel estatal", ha sostenido la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical.

Igualmente, ha afirma que el sindicato tiene el reto de que el índice de cobertura de la negociación colectiva de carácter sectorial sea mayor en Castilla-La Mancha, donde en torno al 50% de la población asalariada está bajo la tutela de los convenios colectivos sectoriales.

CCOO ha iniciado una serie de reuniones con las diferentes federaciones que componen el sindicato para hacer una "foto fija" de la situación en cada uno de los diferentes sectores y analizar cómo va a influir la aplicación del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, un acuerdo que "el mundo laboral y la sociedad estaban necesitando".