MENÚ DEMASIADO TURÍSTICO (Por Fermín Gassol)

Lunes, 9 julio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Los periódicos nos traen a diario noticias de todo tipo en los que abundan más las desagradables que las bondadosas, las serias que las de humor; que al contrario no serían periódicos sino algo parecido al contenido de algún programa político o ni eso, pero hoy quiero detenerme en comentar noticias que destilan cierta descordura, que con estas temperaturas no se digieren bien platos tan fuertes como la entrevista de hoy entre Sánchez y el secretario de Puigdemont. Pues bien hablando de platos, allá que vamos proponiendo el siguiente menú:

El maître nos presenta la carta en forma de novela escrita sobre un papel higiénico en japonés y que va camino de convertirse en un best- seller; como verán se trata de una sorprendente manera de presentar del menú, bien pues ahora viene lo bueno.



Para abrir boca nada mejor que hacerlo con plato de la cocina vasca que consiste en una suave subida a los puertos de montaña en bicicleta circulando marcha atrás, es la idea de un vasco arrojado que ha de llevar como guarnición a otro ciclista que indique por donde ha de ir el ingenioso hidalgo; como maridaje es aconsejable beber solamente agua.



Como segundo podemos elegir entre uno que se desnuda en pleno vuelo obligando al piloto a aterrizar o bien otro que consiste en decir palabrotas al hacerse daño porque alivia siempre el dolor. El primero resulta más cómodo de comer pues te lo sirven ya sin pieles, sin embargo el segundo tiene la ventaja de que puedes repetir hasta quedarte sin dedo y no por chupártelos sino por la repetición de los golpes diciendo distintos tacos… y saber cuál de ellos es más idóneo, sabe mejor y alivia más el dolor. Este plato ha sido elaborado en la Universidad de Keele, lo cual le da más categoría aunque no es tan digestivo como el que ofrece carne de un pollo sin pieles. Para ambos platos se aconseja beber previamente y es idóneo un vino tinto de 14 grados.



Para postres tenemos el clásico estudio que los encargados de hacer estadísticas tienen por costumbre, y consiste ahora en que al treinta y ocho por ciento de los alemanes les gustaría protagonizar una película erótica. Este plato va regado necesariamente con cava o con champán dependiendo si el comensal es catalán o no, aunque bien es verdad que presenta un serio inconveniente, que el otro sesenta y dos por ciento se queda sin postre. Pero como todo tiene solución, para estos tenemos una alternativa que consiste en una septuagenaria detenida al intentar un vis a vis en una cárcel por llevar droga; este postre dicen que no tiene mucho éxito, pues es más propio para el “menú del día”.



No me dirán ustedes que el menú que les ofrezco no es atractivo, además con un precio regalado porque un británico que lo consumió se dedicó a repartir cincuenta y dos mil euros entre los comensales en el restaurante de un aeropuerto. Es lo que tiene el exceso de liquideces.



Menudo chollo dirán; pues no sean ilusos, no canten victoria que hasta el rabo todo es toro; muy rico y muy abundante pero como todo lo que se ingiere debe ser eliminado, el final es cruel; sentado en el trono de la relajación, con el papel higiénico del japonés, la “putadita” del destino hizo que el suelo cediera, cosa que no es de extrañar con tanta gente encima y que el pobre comensal cayera en el sótano que lo esperaba. Lo que se dice, una digestión demasiado pesada