El Ibex encadena su quinta subida consecutiva

Lunes, 9 julio 2018

Bolsa

EMPRESAS | ELDIAdigital

En el caso del Ibex su avance del 0,22% (hasta los 9.927 puntos) supone la quinta subida seguida de manera que encaja su mejor racha alcista desde mayo. Las ganancias han sido más intensas en Europa, donde la Bolsa de Milán ha sumado un 0,49%, la de París un 0,42% y la de Londres un 0,92% como consecuencia de la caída de la libra esterlina. En EE.UU. las bolsas neoyorquinas cotizan en verde (+0,80% de media) y siguen celebrando los buenos datos de empleo conocidos el pasado viernes.

Sin noticias relativas a la guerra comercial, la información política ha estado monopolizada por la convulsión que se ha generado en Reino Unido tras la dimisión de dos ministros. Primero lo ha comunicado David Davis, encargado de llevar las negociaciones sobre el Brexit con la U.E. Posteriormente se ha sumado a la dimisión el mediático Boris Johnson al no estar tampoco de acuerdo sobre el Brexit ‘blando’ que a su entender estaba encabezando Theresa May. La libra ha reaccionado con bajadas no tanto con la dimisión de Davis si no con la de Johnson, mostrando la preocupación por la situación y temiendo por la capacidad de la premier británica de liderar la difícil misión de divorciarse de la U.E.

Dentro del Ibex el valor más castigado ha sido Mediaset (-4,75%), a la que se le ha juntado la eliminación de España del Mundial con una nota muy crítica de los analistas de Deutsche Bank. La entidad ha rebajado el precio objetivo tanto de Mediaset y deAtremedia (-6,37% hoy) al pronosticar un descenso de la inversión de los anunciantes en un canal como la televisión.

También ha cerrado con descensos Grifols(-2,23%), que ve cómo el dólar se ha debilitado en apenas una semana desde el 1,157 vs euro hasta el 1,175 actual. Las acciones de Iberdrola han bajado un 3,19% al descontar en el día de hoy el dividendo flexible. Sin esa circunstancia, la caída se habría reducido al -0,53% hoy.

En el lado de las ganancias se ha colocado en cabeza Siemens Gamesa (+2,29%). Le ha seguido Banco Sabadell, del que Financial Times ha afirmado hoy que está planeando la venta de su filial británica TSB tras los problemas informáticos que sufrió. Por su parte, la aerolínea IAG ha sumado un 1,61% a pesar del encarecimiento del petróleo Brent, arriba un 1,30% aproximadamente.

De la agenda macroeconómica nos ha gustado escuchar cómo las exportaciones e importaciones de Alemania crecieron más de lo esperado en mayo. Las exportaciones aumentaron un 1,8% (vs 0,7% estimado) y las importaciones un 0,7%, a pesar de que el consenso estaba esperando una contracción del -0,50% en las mismas.

En el mercado de renta fija se ha mantenido la clama y no ha habido grandes variaciones. De esta manera, la rentabilidad del bono a diez años americano permanece en el 2,85%, la del español en el 1,29% y la del alemán en el 0,30%.

Felipe López-Gálvez