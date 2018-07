El Ayuntamiento quiere "poner en valor" la Puerta del Vado con el 1,5% Cultural

Lunes, 9 julio 2018

García ha estado acompañado en esta comparecencia por el arquitecto municipal, Ignacio Álvarez, para explicar los detalles de la propuesta planteada al Gobierno central en régimen de concurrencia competitiva con un montante global de 1.536.385 euros y una aportación municipal con cargo al presupuesto municipal de 2019 de un 28 por ciento del total, es decir, 430.187 euros, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El edil de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica ha explicado que el fin último de la actuación es la recuperación de la Puerta del Vado, haciéndola accesible, así como el acondicionamiento del espacio exterior a la muralla y la recuperación del espacio superior de la Torre de la Almofala. Sobre el primer aspecto relacionado con la recuperación, se trataría de acometer la consolidación definitiva y la restauración selectiva de las fábricas interiores y exteriores del monumento, considerado Bien de Interés Cultural (BIC).

Asimismo, la recuperación de parte de sus niveles originales hacia el interior del barrio permitiría la posibilidad de hacer accesible el monumento, si bien la consolidación y restauración deberá estar precedida de los estudios y análisis previos necesarios para determinar el estado real del monumento a través del estudio geotécnico y dendrocronológico y el análisis de carbono y de morteros, entre otros.

Según ha mantenido el arquitecto municipal, "lo ideal" sería que el periodo de intervención fuese "el máximo", si bien ha considerado que dos años serían suficientes para realizar la intervención.

"UN PROYECTO IMPORTANTE PARA TOLEDO"



El edil ha mantenido que la propuesta planteada al Ministerio de Fomento responde a la estrategia del Gobierno local de "llamar a todas las puertas" para promover en la ciudad "proyectos serios y solventes, con un enfoque adecuado y dentro de una perspectiva histórica, patrimonial y paisajística importante".

En este sentido, el edil ha manifestado que en esta solicitud concurren todos estos condicionantes "para que se conceda", por lo que ha confiado en que la resolución se resuelva de manera satisfactoria para los intereses del Ayuntamiento y la ciudad, manteniendo que serán los ciudadanos quienes disfruten del resultado de la intervención que "formará parte del atractivo turístico de la capital regional y que completará de forma significativa un barrio que se encuentra en plena evolución".

Cabe recordar que el Ayuntamiento acomete obras para una plaza pública sobre el antiguo aparcamiento de autobuses turísticos, situado en el entorno del remonte del Granadal y cuyo resultado dará continuidad al recorrido peatonal y accesible entre la Estación de Autobuses y el Palacio de Congresos, lo que supondrá "un nuevo espacio de integración, convivencia y cohesión social, así como una nueva centralidad para Toledo".

De otro lado, Álvarez ha explicado que el anteproyecto planteado fue redactado hace años a consecuencia de las obras de restauración ejecutadas sobre las murallas y ha ofrecido numerosos detalles sobre las intervenciones ya realizadas, planteando que la situación hoy en día es "muy particular" pues hay "más puerta de rasante para abajo que para arriba", con unos siete metros "totalmente enterrados".

La falta de accesibilidad sería la cuestión a resolver, según ha mantenido el arquitecto, si bien el planteamiento es "ampliar la puerta por la zona de la cara oeste, la que da a Antequeruela" con la liberación de tres de los cuatro lados de la puerta, lo que permitirá "contemplarla en sus alturas reales y en todo su conjunto".

CONVENIO DEL NUDO NORTE



Por otra parte, Teo García ha mantenido, a preguntas de los periodistas, que la legalidad está "por encima de todo" a propósito de la tramitación del convenio del nudo norte y de la aprobación en la última Junta de Gobierno Local del sometimiento a información pública de la Modificación del Convenio Expropiatorio ratificado por el Ayuntamiento en el Pleno del 18 de septiembre de 2008.

García ha mantenido que el acuerdo incluye que "una vez sometida a exposición pública dicha modificación y analizadas las alegaciones que se formulen, se procederá la instrucción del correspondiente expediente, que deberá incorporar los informes jurídicos, de los servicios urbanísticos y de fiscalización previa de la Intervención General, necesarios para la aprobación definitiva, si procede".

Por lo tanto, ha añadido, en la Junta de Gobierno Local "no se aprobó convenio alguno, sino iniciar el procedimiento y hacer posible que los ciudadanos, colectivos y entidades opinen". García ha querido despejar dudas en torno al marco de la legalidad al que apuntan otros partidos políticos en la Corporación y ha subrayado que el equipo de Gobierno no está "para defender a otra empresa que no sea Toledo, por encima de todo".

El edil ha defendido que la gestión política incluye "dar curso a lo que llega al Ayuntamiento" pero ha aseverado que el resultado final vendrá determinado por lo que se apruebe, en último término, en el pleno municipal, si bien "la legalidad por encima de todo y el cumplimiento de los procedimientos" serán la base sobre la que se articule el resultado.

Preguntado sobre el motivo por el que se ausentó Ganemos en la última sesión de la Junta de Gobierno Local, Teo García ha mantenido "desde el respeto" que "sus razones tendrá", si bien ha defendido que la explicación le corresponde a ese grupo y que la lectura de la última Junta de Gobierno "debe ser del proceso y no del final".