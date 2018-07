El Ayuntamiento considera la posición del PP con respecto a Vega Baja “de aislamiento y soledad”

Martes, 10 julio 2018

El concejal de Urbanismo, Teo García, ha pedido al PP que no ponga “palos en las ruedas” y se sume a la “oportunidad histórica” para avanzar en la protección, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de la Vega Baja.

El principal partido de la oposición “puede elegir entre sumarse al proceso de diálogo, consenso y protección de la Vega Baja en el que estamos los que queremos lo mejor para Toledo o seguir con su política de mentiras y falsedades” que lo único que confirma es su “aislamiento y soledad”.

El concejal de Urbanismo lamenta que, pasado el tiempo, los responsables del principal partido de la oposición “parece que sigan defiendo un proyecto basado en el ladrillo y no en un desarrollo sostenible y respetuoso con el alto valor patrimonial, arqueológico y paisajístico de la zona”.

“La Vega Baja lleva casi doce años esperando a que tomemos una decisión y los ciudadanos nos piden una hoja de ruta que estamos elaborando” porque, como quedó constatado tras le reunión del pasado viernes con la Real Fundación Toledo, “estamos más cerca que nunca de la solución”, ha dicho el concejal, quien ha pedido al PP que se sume a la “oportunidad histórica” que tenemos para “hacer ciudad”.

En este sentido, ha reiterado que el planteamiento actual es opuesto a la construcción de 1.300 viviendas que se proyectaron y ha recalcado que la propia Real Fundación -una entidad que “si por algo se define es por defender el patrimonio de nuestra ciudad”- ha expresado su respaldo a los pasos que se están dando desde el Consistorio para ofrecer una solución definitiva a Vega Baja.

POLÍTICA TRIBUTARIA

Con respecto a las críticas del PP a la política tributaria, el Gobierno local pide al PP que no confunda a los ciudadanos y que no califique de “presión fiscal” lo que en realidad es recaudación por tributos, que, en el caso de Toledo, incluye los 6 millones de euros que se ingresan por el Impuesto de Construcciones y Obras del nuevo Hospital, una circunstancia que no se da en el resto de capitales de provincia.

En cuanto al IBI, el informe al que se refiere el PP (elaborado por el Consejo General de Economistas) señala que, en Toledo, considerando exclusivamente el efecto de los tipos impositivos, se paga la cuota más baja entre todas las capitales de provincia de España (446 euros para una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros frente a los 953 euros de Tarragona, que es la ciudad donde más se paga).