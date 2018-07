CLM quiere premiar los mejores trabajos periodísticos sobre los atractivos turísticos de la región

Martes, 10 julio 2018

Comunicación

REGIÓN | ELDIAdigital

En la Orden de la Consejería que dirige Patricia Franco, se explica que no se tendrán en cuenta los trabajos que no sean estrictamente periodísticos y no hayan sido publicados en un medio de comunicación, así como aquellos otros publicados en blogs personales, profesionales, redes sociales o cualquier formato que no sean un medio de comunicación en sentido estricto.

Dichos premios constan de tres modalidades: prensa escrita y/o digital; radio y televisión. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin, mediante la comparación de las solicitudes presentadas.

En las tres modalidades los premios alcanzan los 3.000 euros y un diploma, en el caso del Primero, y 2.000 euros y un diploma en el caso del Segundo.