El PSOE insta a Labrador y Paños a que expliquen su votación en contra de los barrios

Martes, 10 julio 2018

PLENO MUNICIPAL

Toledo | ELDIAdigital.es

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha instado este martes a los portavoces del Grupo Municipal Popular y de Ciudadanos, Jesús Labrador y Esteban Paños, respectivamente, a que expliquen a los toledanos y a las toledanas por qué han votado “en contra de los barrios” de la ciudad en el Pleno municipal que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento y en el que se ha aprobado –pese a los votos en contra del PP y C´s- el expediente de modificación de crédito para destinar 4,3 millones de euros procedentes del superávit de 2017 a proyectos financieramente sostenibles.

Sabrido ha reprobado a los portavoces de los partidos que integran la oposición al entender que utilizan “argumentos de mal pagador” para justificar el sentido de su voto y eso es algo que “tendrán que explicarlo y decirle, por ejemplo, a la Asociación de Empresarios del Polígono, que no quieren que se invierta 1,6 millones allí, pese a que decimos que el Polígono está en un estado lamentable y que este plan prevé 650.000 euros de inversión para empezar con la Calle Jarama”.

Los proyectos que integra el plan de inversiones sostenibles procedentes del superávit de la liquidación correspondiente al Presupuesto Municipal de 2017 responden a “demandas de los vecinos” de la ciudad y a ellos “habrá que darles explicaciones” acerca del motivo por el que Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular han votado en contra de esta ejecución.

A juicio del portavoz municipal, el sentido del voto negativo por parte de sendos partidos en la oposición es fruto de que “ellos no han participado (en la formulación de proyectos a ejecutar) o bien porque les gustan los chascarrillos”. Sin embargo, ha añadido, “nosotros estamos muy orgullosos de poder invertir 1,6 millones de euros en el Polígono y orgullosos de invertir más de 500.000 euros en el barrio de Santa Bárbara, donde también se dará respuesta a demandas vecinales, por ejemplo en el Paseo de don Vicente, donde irá un carril bici o en la Subida de Cabrahigos, también en las aceras de Santa Bárbara o en las aceras de Palomarejos, entre otros”.

INSTALADOS EN EL "NO"

Sabrido ha mantenido que es “realmente triste” que hoy se haya acreditado que Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular votan en contra de los intereses de los barrios porque “se han instalado en el ‘no’ y yo les garantizo que no les va a ir nada bien, no sé lo que podrán arañar a sus compañeros de bancada pero son sus argumentos y a mí me parecen realmente tristes”.

De otro lado, Sabrido ha recordado que si existe superávit es debido a que con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria –que fue aprobada por el PP en 2012- se preveía que hubiera superávit para amortizar deuda y que, a partir de 2013, “y ante la injusticia que se hacía, se pudo aprobar que pudieran destinarse a inversiones financieramente sostenibles”.

Asimismo, ha agregado que “existe superávit porque según el artículo 12, no se pueden bajar los impuestos y en la medida que se bajen los tipos, en esa medida, habrá que bajar la regla de gasto.

Esta ley está preparada para que haya superávit y para eso hay que cumplir, entre otras cosas, con la regla de gasto, con la que en este Ayuntamiento hemos conseguido un nivel de cumplimiento del 99,35%, es decir, que si nos hubiéramos desviado un pelín en la regla de gasto, estaríamos dándole satisfacción al señor Labrador pues tendríamos que amortizar de deuda 6,5 millones en lugar de destinarlos a inversiones y eso es lo que él habría preferido”.