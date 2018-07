La Junta sigue apostando por Puy du Fou pero entiende que los franceses "estén preocupados"

Martes, 10 julio 2018

Inversiones

Toledo | ELDIAdigital

La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, se ha referido al proyecto de parque temático ideado por la empresa francesa Puy du Fou, asegurando no estar preocupada por el retraso en su tramitación pero entendiendo que los promotores sí lo estén. "No me preocupa en exceso que se hable del proyecto. Igual le preocupa más a los inversores franceses. A veces las culturas son distintas y pueden no entender los movimientos en este ámbito".