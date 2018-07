El Ayuntamiento de Guadalajara destina 70.000 euros a la convocatoria de ayudas para material escolar

Martes, 10 julio 2018

educación

Guadalajara | El Dia

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara destinará 70.000 euros a la próxima convocatoria de ayudas destinadas a la compra de material escolar no curricular, como apoyo a la educación en las distintas etapas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y grados formativos, así como para apoyar el esfuerzo en las enseñanzas universitarias para el curso 2018/2019.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá a finales de agosto, en fecha que se comunicará oportunamente, una vez se publique el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha explicado la concejal delegada de Educación, Carmen Heredia.

Con el fin de que las familias vayan preparando su solicitud, se puedan informar con tiempo sobre los requisitos y términos de la convocatoria. "El Ayuntamiento de Guadalajara, siendo consciente que no es una competencia propia la educación, quiere apoyar económicamente a los padres y madres de la ciudad en el esfuerzo económico que supone para la economía familiar los comienzos de curso".

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar el esfuerzo económico de las familias en la compra de material no curricular. Es decir, no están destinadas a la compra de libros de texto u otro material y que no se utilice por el profesor o el alumnado en el desarrollo del proceso de la enseñanza y aprendizaje que tenga relación con los objetivos pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación del ciclo y aula, tal y como especifican las bases de la convocatoria, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta línea de ayudas públicas municipales está destinada a sufragar gastos de compra de mochilas, carteras, estuches, material de papelería (bolígrafos, pinturas, rotuladores, ceras, grapadoras, cuadernos,archivadores, calculadora científica, tóner o cartuchos de tinta para impresoras, material de prácticas, uniformes escolares, ropa deportiva escolar), entre otros.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas pertenecientes a familias empadronadas en el municipio de Guadalajara con una antigüedad mínima de 12 meses, que estén matriculados durante el curso 2018/2019 en centros educativos sostenidos con fondos públicos y que cursen estudios en algunos de las etapas indicadas anteriormente: infantil, primaria, secundaria, bachiller, grados formativos, educación especial y universitaria.

Para la concesión de estas ayudas se tendrán en cuenta criterios como la renta per cápita de la unidad familiar; si se es familia numerosa o monoparental, si se ha sido víctima de violencia de género, o si la familia tiene hijos con discapacidad. De esta forma, podrá beneficiarse de las subvenciones un amplio espectro de familias de Guadalajara.

Las bases de la convocatoria con toda la información relativa a la misma se puede consultar en https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/servicios-comunitarios/educacion/