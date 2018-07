El PSOE denuncia las “cacicadas” de Latre con las actuaciones de la Brigada Verde

Martes, 10 julio 2018

política

Guadalajara | El Dia







Según ha desvelado esta mañana, tan solo ocho de las 40 actuaciones registradas el año pasado correspondieron a municipios gobernados por el PSOE. “Eso es un 20%, una de cada cinco”, ha subrayado, pese a que este partido tiene prácticamente la mitad de los alcaldes de la provincia y, en todo caso, más que el PP, que acaparó la gran mayoría de las intervenciones.

Otro tanto ocurre con la distribución de las horas de trabajo de la maquinaria y el personal que forman este dispositivo. “Las cifras son tremendas y nos parecen un auténtico abuso. Sobre todo, porque se trata de necesidades básicas”, ha asegurado García. “¿Acaso en los ayuntamientos socialistas no se producen averías que aconsejen cambiar una tubería de agua, ni tienen tramos de colectores que sustituir? ¿No se deteriora el pavimento? ¿Creen que no se les ocurren a sus alcaldes mejoras para una placita, o que no les vendría bien ayuda para construir un pequeño paseo, o adoquinar una calle? Pues ya les digo yo que sí. Igual que al resto. Pero mientras miman a algunos, con casos realmente abusivos, desatienden a otros. Ni más ni menos”, ha agregado.

La Brigada Verde se encarga de reparaciones para mantener en funcionamiento las redes que soportan servicios como el saneamiento o el abastecimiento de agua, pavimentación de calles o pequeñas mejoras urbanas. La Diputación aporta el personal y la maquinaria y establece el calendario de trabajo de manera totalmente discrecional. Por su parte, los ayuntamientos tienen que aportar los materiales.

Opacidad

El portavoz socialista se ha quejado también de la opacidad del Gobierno del PP, que únicamente ha hecho públicos ahora los datos de 2017 –después de haber denegado en repetidas ocasiones las peticiones de información del Grupo Socialista–, pero sigue ocultando los de 2015 y 2016, pese a que deberían estar al alcance de cualquier ciudadano a través del Portal de Transparencia de la Diputación.

“La razón es que se pone en evidencia nuevamente el sectarismo con que utilizan los medios destinados a la cooperación con los ayuntamientos, al igual que hacen con el reparto de determinadas inversiones o con las subvenciones que concede directamente el presidente”, ha aseverado García.

Para evitar que continúe esta tónica, ha anunciado que el Grupo Socialista va a pedir mensualmente a partir de ahora la información relativa a las actuaciones de estas brigadas, “y vamos a hacer un seguimiento minucioso de los trabajos que hacen, de las inversiones y de los recursos que se destinan y de los criterios con los que se asignan a uno u otro pueblo”, ha concluido.