Un curso de la UAH sobre música renacentista culminará en el primer concierto del Festival Ducal 2018

Como explica su coordinador, el guadalajareño Carlos Leal, “nuestra idea es, a largo plazo, propiciar la creación de una escuela española para la música antigua basada en el repertorio y el corpus teórico propios”.

El curso lo está siguiendo un alumnado internacional compuesto por 24 estudiantes y profesionales de la música antigua pero también a aficionados, amantes de la música en general que han querido iniciarse o profundizar en el lenguaje de la música renacentista. “El objetivo principal del curso es reconstruir las habilidades completas de los músicos de la época a través de las fuentes teóricas y otro tipo de documentos, utilizando para ello incluso la misma metodología de entonces para aprender música”, explica el coordinador. Los alumnos se sienten inspirados por el entorno pastranero, y especialmente por el Palacio Ducal, que “genera el ambiente idóneo para aprender en una formación de esta naturaleza”.

El curso consta de clases en grupo y conferencias. Sus contenidos están basados en la metodología de las capillas musicales de la Edad Moderna y divididos en tres bloques: canto llano, canto de órgano (o polifonía escrita) y contrapunto. Para dar cabida a los distintos perfiles del alumnado las clases se han dividido igualmente en tres grupos: uno dirigido a curiosos y amantes de la música sin necesidad de formación musical específica previa; otro dirigido a músicos profesionales no especializados en la música antigua, estudiantes de los grados medio y superior de música o de carreras universitarias relacionadas con la música y músicos no profesionales (miembros de coros, bandas, etc.); y un tercero y último dirigido a estudiantes y profesionales de la música antigua con experiencia con la solmisación, notación mensural y contrapunto (o con los instrumentos originales en el caso de los ministriles).

'Academia de Polifonía Española' culminará con un concierto de presentación en el que profesores y alumnos, acompañados por el Ensemble la Danserye, un grupo de ministriles que reconstruye instrumentos originales y trabaja con la notación original de partituras de época desde hace dos décadas, interpretará, en la Iglesia Colegiata, la misa 'Philippus Secundus Rex Hispaniae' de Philippe Rogier, maestro de capilla de Felipe II. El concierto es el primer epígrafe del XVII Festival Ducal de Pastrana. Tendrá lugar el próximo jueves, a partir de las 20:00 horas en la Iglesia Colegiata.

El profesorado del Curso está compuesto por especialistas del más alto nivel que desarrollan su labor en instituciones de prestigio internacional y mantienen una intensa actividad concertística y de divulgación. Lo constituyen Isaac Alonso de Molina (Real Conservatorio de La Haya, Holanda), Jan Janovcik (Cantores Sancti Gregorii, Holanda), David Mesquita (Schola Cantorum Basiliensis, Suiza), Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana, España) y el Ensemble la Danserye (España).