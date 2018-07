La Policía Nacional de Cuenca impartió más de 170 charlas el pasado curso

Martes, 10 julio 2018

Las actuaciones informativas se han realizado a petición del propio centro escolar o comunidad educativa, coordinadas con la dirección, departamentos de orientación y profesorado de los centros.

Durante el pasado curso se han impartido 173 charlas. Las más demandadas han sido sobre Riesgos de Internet y uso de nuevas tecnologías con 71 en total; 30 sobre Acoso Escolar y ciberacoso; 28 sobre prevención en el consumo de alcohol y otros tóxicos; 26 sobre Violencia de Género y 11 sobre Delitos de odio. Además se han realizado 11 exhibiciones policiales en colegios de educación infantil y primaria.

Además de la prevención informativa, se han realizado cerca de 400 vigilancias o servicios de seguridad en las proximidades de los centros educativos para prevenir cualquier conducta delictiva como de consumo y tráfico de drogas.

También se les ha concienciado de la necesidad de comunicar o solicitar ayuda a los padres y profesores ante determinados hechos que se produzcan tanto en el interior como fuera del centro escolar.





Así mismo, en estos dos últimos cursos se ha implementado el Proyecto [email protected] en varios colegios de esta ciudad, en el que cerca de 400 alumnos han recibido esta formación por parte de expertos policiales sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías haciendo incapié sobre los principales riesgos de internet tales como Grooming, Sexting, Ciberbullying, Suplantación de identidad, Netiqueta e identidad digital, Redes Sociales, Apps, Comunidades peligrosas, Tecnoadicciones…



Consejos para niños y jóvenes

Con el fin de evitar que los niños y jóvenes sean víctimas de determinados delitos, se recuerda una serie de consejos como desconfiar de los adultos que no conoces y rechazar las invitaciones de extraños, confiar en los padres, en los profesores todo aquello que afecte a los compañeros y no hacer algo que no desearían que les hicieran a ellos. Avisad a los profesores en caso de sentirse discriminado, ridiculizado o amenazado por otros compañeros.

En el caso de poseer un perfil en la red, aceptar solo a quién realmente se conozca. Publicar fotos y contenidos solo para los amigos y no publicar imágenes de las que luego puedan arrepentirse. Antes de difundir fotos de amigos en las redes sociales, preguntarles si autorizan a subirlas a la red. Si se recibe alguna amenaza o le piden cosas extrañas deben bloquearlo de su perfil y pedir ayuda a sus padres.

La policía también recomienda que solo se debe encender la Webcam cuando hablan con un amigo, utilizar contraseñas fuertes, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero sobre todo no compartirlas con nadie.

Es aconsejable que los adultos expliquen a los menores las medidas de seguridad y prevención generales para el uso de smartphones y establecer normas de utilización. Hay que hacer que los niños las respeten al máximo para evitar problemas como el ciberbullying, sexting, o grooming, entre otros.

Durante el curso escolar, la policía ha tratado de formar y concienciar a los jóvenes de la importancia de la privacidad y los riesgos de seguridad, es esencial controlar las descargas de las aplicaciones o contratar servicios premium con el móvil. Deben consultar con los padres e instalar en los terminales usados por menores, herramientas de seguridad y control parental.