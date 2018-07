El Ibex se descuelga del resto de bolsas y cae un 0,38%

Martes, 10 julio 2018

Bolsa

EMPRESAS | ELDIAdigital

Se ha impuesto en el mercado una falsa calma, con los inversores aparcando de manera momentánea la preocupación por la guerra comercial. Sin embargo, conviene no bajar la guardia y estar atentos a los frentes que hay abiertos, que no son pocos: Brexit, cumbre de la OTAN mañana miércoles o las controvertidas declaraciones que siguen saliendo del gobierno italiano. Hoy mismo el ministro de asuntos europeos Paolo Savona ha afirmado que la permanencia de Italia en el euro depende del resto de países y que debemos estar preparados para cualquier eventualidad.

A pesar de estas declaraciones la renta fija periférica ni se ha inmutado. La prima de riesgo italiana se ha mantenido en los 235 puntos básicos y la española se ha relajado hasta los 95 puntos en un día en el que el Tesoro ha colocado sin problemas Letras a 6 y 12 meses.

Dentro del Ibex, que ha cerrado en los 9.889 puntos, uno de los peores valores ha sidoBBVA (-2,45%). La entidad ha acusado la devaluación que viene registrando desde ayer la lira turca desde que Erdogan anunciara ayer un Decreto que le permite asignar cargos dentro del Banco Central, una institución que supuestamente debería ser independiente.

También han caído con fuerza dentro del selectivo CIE Automotive (-3,06%), Bankia(-1,95%) y Siemens Gamesa (-1,68%). Banco Santander y Sabadell han perdido más del -1%. En el lado de las ganancias han destacado el rebote de Mediaset (+2,32%) y los avances de Merlin (+1,56%) y Técnicas reunidas (+1,57%).

Hoy se han dado a conocer los datos deproducción industrial en una serie da países, y todos ellos han quedado por debajo de lo previsto: en Francia -0,9% (vs +0,4% est), en Italia +2,1% (vs 2,8% est) y en Reino Unido +0,8% (vs 1,9% est). También ha defraudado la encuesta ZEWalemana, que marca una lectura de 72,4 puntos y queda por debajo de los 78,1 esperados.

En las bolsas de Wall Street, que han iniciado la sesión al alza, destacan dos compañías. Por un lado PepsiCo, que ha presentado unos beneficios por acción (1,61$ vs 1,52 est.) mejores de lo esperado y que ha reiterado sus objetivos para este año. La compañía ha visto un impulso en las ventas de sus marcas de alimentación comoLays o Quaker Oats, no así en su negocio de bebidas.

El otro protagonista ha sido Tesla, que parece que por fin pondrá en marcha una fábrica en China con la que mataría dos pájaros de un tiro: multiplicaría por cinco la actual producción anual de vehículos (hasta 500.000) y esquivaría el arancel del 40% que ha impuesto China a los coches producidos en EE.UU.

Dentro del mercado de materias primas elpetróleo ha seguido subiendo en el día de hoy (cerca de un 1%) por un cúmulo de circunstancias relativas a la oferta de crudo: desde la paralización de una importante planta en Canadá hasta la huelga de los trabajadores del sector en Noruega.

Felipe López-Gálvez