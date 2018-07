El Cobisa FS celebra su ascenso oficial a Tercera División de fútbol sala

Domingo, 15 julio 2018

Después de una discreta primera vuelta, el equipo remontó once puntos en la segunda, para conseguir su objetivo.



El Agrupación Guerrero/C.D. Cobisa F.S. tras hacer una campaña irregular en su primera vuelta, celebra su ansiado ascenso, buscado durante las últimas temporadas. Tuvo que ser, tras la llegada del entrenador “Edu Hernández” justo antes de acabar la primera vuelta de la pasada liga en 1ª Autonómica, cogiendo al equipo a 11 puntos de la cabeza, cuando el equipo experimentó un cambio radical en lo deportivo.

Un bagaje de quince victorias y un empate en la segunda mitad de liga, casi lo hacen campeón en la útima jornada, quedando a un solo punto de la victoria, pero que a la postre, tras la confirmación de la plaza en tercera división por parte de la federación de futbol de Castilla La Mancha, le ha servido para conseguir el ascenso oficial a la mencionada categoría como subcampeón y mejor coeficiente entre segundos clasificados, además de ser el segundo mejor de la categoría por un solo punto, solo superado por el campeón de su grupo.

El Cobisa, club más antiguo, como tal, de toda la Autonómica de fútbol sala, consigue así su segundo ascenso a Tercera División, siendo este su primer ascenso consumado, sin contar otro anterior y participación en 3ª División de su antecesor, un equipo del Ayuntamiento de la localidad. Para la nueva temporada en Tercera División, el club ya ha confirmado la continuidad de “Edu Hernández” como entrenador, tras el gran trabajo realizado. Edu, ex jugador del mítico “Caja Toledo” y de CLM Talavera en aquellos gloriosos años del futsal toledano en División de Honor, y también ex entrenador de otro recordado club, el Olías del Rey en División de Plata, ya trabaja en la confección de la nueva plantilla, en la cual ya hay varios renovados e importantes fichajes que irán viendo la luz en breve.

Por otro lado, el club trabaja en la nueva campaña de socios con el lema “Contigo Crecemos” que será de vital importancia en esta tan ilusionante, pero a la vez tan exigente temporada. Con un precio del carnet de socio colaborador en torno a los 15 euros, que incluye en todos los partidos como local una participación en la rifa y además participación semanal en el juego Euromillones, durante toda la temporada, con los números elegidos por el club, a parte de distintas ventajas en empresas colaboradoras, merchandising oficial y viajes.