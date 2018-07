VOTOS ANTI LOS OTROS (Por Fermín Gassol)

Miércoles, 11 julio 2018

En cierta ocasión, un político autonómico declaró que “en democracia se vence cuando se convence con argumentos y razones”. Una frase quizá fruto de un sueño o de la mala conciencia sabiendo que no es así. Y es que para nuestra desgracia y según podemos observar elección tras elección de argumentos y razones poco o nada. Habría entonces que corregirla para que expresara el deseo de que así fuese: “se debería convencer con argumentos y razones”. Porque seamos sinceros, en nuestra democracia no se convence en general con argumentos y razones, sino con las turbias y calientes razones…del corazón; se gane o no.



Aquí se sigue votando con demasiada frecuencia al albur de dos ideas, cuales son “el pasado” y el “en contra de”. Según mi criterio personal tres son las causas. La primera tiene que ver con la de que muchos votantes no sienten la necesidad de explorar en los entresijos de los mensajes que los distintos partidos políticos ofrecen, es más, lejos de eso se afanan en justificar determinados comportamientos incluso delictivos de alguno de los miembros del partido de sus amores como si les fuera en la vida en ello y así nos va la vida política, claro; la segunda ha de ver con el poco interés que algunos políticos parecen tener de que la “masa electoral” posea más cultura política lo cuál para ellos es más cómodo ya que su discurso resulta así menos exigente y la tercera y más profunda, a una auténtica crisis de ideas y de esos mismos discursos.



Insultos de distinto calibre, consejos sibilinos de unos a los otros, mítines en los que se habla de todo menos de los problemas inmediatos que interesan al electorado, a la localidad o al vecindario, recurriendo a temas que resultan muy lejanos.



Desde luego que las campañas electorales son un auténtico despropósito en cuanto a los mensajes y actitudes que muchos políticos de tercera fila, en articular de algunos partidos, lanzan en las localidades que visitan. El nivel conceptual de los mítines limita frecuentemente con la ofensa a la inteligencia de los votantes y recuerda a tiempos ya lejanos en el estilo y en las ideas. Mucho cuidado con esto.