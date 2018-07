El PP afea usar una oferta pública de empleo como "moneda de cambio"

Miércoles, 11 julio 2018

presupuestos diputación 2018

Albacete | ELDIAdigital.es

Para Berruga, esta situación solo "servirá" para que la portavoz de Ganemos, Victoria Delicado, se "ponga una medalla ante los suyos" a cuenta de no menos de 150 interinos de la casa.

Además, el diputado 'popular' ha asegurado que es "bochornoso oír de boca del diputado de Personal que el 99,9 por ciento de los interinos aprobarán" ese proceso selectivo consolidando su plaza, como aseguraba este martes en rueda de prensa, y ha "vaticinado" que la OPE no saldrá en este año como se comprometió el propio presidente de la Diputación Santiago Cabañero, porque "no llegarán a tiempo".

"Ahora se va a iniciar un proceso de negociación en el que no es necesario llegar a un acuerdo con los sindicatos, pero entendemos que no se plasmaría antes de octubre", tras ese trámite. Y es que Berruga ha dicho que se puede aprobar por decreto de Presidencia, en el que "habrá varios recursos con total seguridad, y una impugnación que irá a la vía contenciosa. "Tendrá que resolver un juez, nos meteríamos en Navidad y no se podrá desarrollar antes del final del mandato electoral, que sea lo que quizá pretende el PSOE", ha alertado.

El viceportavoz ha dicho también que es "falso" que se aprobara en mesa sectorial esa OPE y que solo se alcanzaron "unos criterios generales" por lo que ha instado a Ganemos-Izquierda Unida a que no "engañe" y a Santiago Cabañero que no utilice esta situación en su "extrema debilidad".

Respecto al retraso de la aprobación de las cuentas, el viceportavoz ha dicho que la Diputación de Albacete "es la última de todo el país" en hacerlo, por lo que "para este viaje no hacían falta alforjas".

También ha criticado la "falta" de consenso y diálogo con el PP y con Ciudadanos en la redacción del texto, que ha calificado de "falto de ilusión" y "discriminatorios" para ciertos pueblos.

DIEZ ENMIENDAS

Por todo ello, ha avanzado que el Grupo Popular presentará una decena de enmiendas a los Presupuestos, por un importe de 7,5 millones de euros. Entre ellas, pedirán la reedición del programa 'Dipualba Invierte', con una partida de dos millones de euros, sacando fuera de esta convocatoria pública a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, como Albacete capital --para el que piden un millón para un nuevo pabellón polideportivo; 250.000 euros para la renovación a las pistas de atletismo y un millón de euros para la Plataforma Logística--.

También plantean otra moción para "potenciar" la participación de las empresas de la provincia en la próxima feria IMEX que se celebrará en el Palacio de Congresos de Albacete; que se repartan de forma equitativa subvenciones para fiestas o semanas santas, y repiten en su reivindicación de firmar sendos convenios con la Guardia Civil para rehabilitar casas cuartel y con el Obispado para la rehabilitación de parroquias desde el punto de vista artístico como "monumento más importante de muchos de nuestros pueblos".