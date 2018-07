El XIII Ciclo de Conferencias de Archivo se dedicará a las pioneras de la aviación

Jueves, 12 julio 2018

Este año, el ciclo consta nuevamente de dos conferencias. El miércoles, 18 de julio, en el Salón de Actos del Centro Cultural El Torreón (20 horas, entrada gratuita) Darío Pozo, hablará sobre aviadoras de leyenda. Ingeniero informático de profesión y piloto privado por afición, es miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Aire y de la Fundación Infante de Orleans, donde colabora en la conservación y la difusión del patrimonio histórico aeronáutico español. Es contertulio habitual del podcast Motor y al Aire.

Pozo llevará a cabo un recorrido por las tres primeras décadas de la Historia de la Aviación a través de varias mujeres que jugaron un papel fundamental en la misma, pioneras que no sólo se enfrentaron a los riesgos inherentes a su condición de aviadoras, cuando volar no era precisamente seguro, sino a prejuicios y barreras sociales vigentes desde tiempos inmemoriales. Desde Raymonde de Laroche, la primera de todas ellas, hasta la inolvidable Amelia Earhart, no pocas perdieron la vida a los mandos de un avión. Sin embargo, sus hazañas cambiaron el mundo en más de un sentido.

El jueves, día 19 de julio, igualmente en El Torreón a las 20 horas, Amparo Donderis disertará su ponencia ' Aviadoras en guerra'. La archivera municipal de Sigüenza y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, recordará como aviadoras españolas e internacionales emulando a los pilotos masculinos, rompieron moldes y se convirtieron en iconos de la moda y portada de revistas. Sin embargo, con el estallido primero de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, la aviación cambió de rostro para hacer frente a la contienda. A bordo de sus aviones, las pioneras de la aviación, lanzaban panfletos propagandísticos, remolcaban aeronaves averiadas, derribaban aviones enemigos, corrían riesgos y, al mismo tiempo, luchaban contra los prejuicios sociales,escribiendo su nombre en la historia de la aviación.