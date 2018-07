Deleite para los sentidos la música de Capella de Ministrers y el recital de Fele Martínez y la voz de Aurora Peña

Jueves, 12 julio 2018

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Ciudad Real | Raquel Montero

La música llega al alma, la envuelve y la transporta a otro lugar, en concreto al Barroco español. Desde la primera nota Capella de Ministrers fue llenando el alma de los presentes con su melodía. Si a eso le sumas el recital que dio, en referencia a la palabra de Cervantes, Fele Martínez, seduciendo con su entonación con la aterciopelada voz de Aurora Peña, podemos decir que los presentes salieron encantados con los ochenta minutos de música de la que disfrutaron.



Hacía diecisiete años que Capella de Ministrers no volvía al Festival de Almagro, y lo hizo por la puerta grande. De nuevo cautivó para volver a ganarse con creces el volver a un lugar tan emblemático como es el Corral de Comedias, que no solo es centro de representaciones teatrales sino que también lo es de la música y el cante.



Con un repertorio en dos partes, por un lado Luces en el que se pudo escuchar: Pavana & Gallarda de Luys de Milán; De la dulce enemiga de Gabriel Mena- Cancionero de Palacio; Vuestros ojos tienen d’amor no se que de Anonymous; Austria Felice de Hachas; Villancico & Spagnoletto/Canario de Cesare Negri; Passava Amor su arco desarmado de Anonymous-Timoneda; De tu vista celoso, Seguidillas en eco-Cancionero Sablonara; No piense menguilla de José Marín; Folías de España; Ojos, pues me desdeñáis de José Marín y Un sarao de la Chacona de Juan Arañés.



La segunda parte la de las sombras estaba compuesta por Romance de Cardenio: Por unos puertos arriba de Ribera- Cancionero de Palacio; El baxel está en la playa de Gabriel Bataillé; Diferencias sobre Guárdame las Vacas de Luys de Narváez; Claros y frescos ríos de Alonso Mudarra; Preludio de Gaspar Sanz; Calata a la Spagnola de J. A. Dalza; Jotas de Santiago de Murcia; Yo soy la locura de Folía- Henry Du Bailly; Un cavalier di Spagna de Magistro Rofino; Vuestra belleza señora de Anónimo- J. Stefani; Recercadas & Romanescas y Romerico Florido de Mateo Romero, Folias.



La dirección corrió a cargo de Carles Magraner que también tocó la viola de gamba, acompañado por Robert Cases con la vihuela y tiorba, David Antich con flautas y Pau Ballester con la percusión. La voz la puso la soprano Aurora Peña y el recital vino a cargo de Fele Martínez. Una cosa sin ensayos previos que salió a las mil maravillas cuando se conjuga el arte por todas partes. Terminaron con un bis de El baxel está en la playa para recibir el caluroso aplausos de los presentes.