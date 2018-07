Alberto Calero logra buenos resultados y sigue sumando triunfos

Sábado, 14 julio 2018

Polideportivo: Atletismo

El atleta Alberto Calero ha estado en busca de buenos resultados y lo ha conseguido a pesar de la lesión sufrida y que finalmente se ha recuperado, lo que le ha llevado participar en Soria y con esa constancia ha provocado, que haga buenas marcas como ser quinto de España en Sub 23 de Atletismo en 100 metros en 10´64. El corredor de Mota del Cuervo asimismo se colgó una medalla de bronce en relevos de 4 x 100 metros, lo que hace que Alberto le incentive a seguir adelante y como decía el “que no se desanimen si a la primera las cosas no salen como esperan, que con trabajo y esfuerzo los resultados acaban llegando tarde o temprano”.

Después de la temporada de invierno, Alberto tuvo una grave lesión y además duradera, su recuperación fue muy buena porque una vez que comenzó a competir en pista de aire libre los resultados han sido excelentes. La concejala de deportes del Ayuntamiento, Soraya Calonge García, ha traslado su enhorabuena a Alberto “es una gran satisfacción ver como una joven promesa deportista, dedica con gran esfuerzo y constancia en este difícil mundo del atletismo, a pesar de la reciente lesión que sufrió. Es una alegría ver a este joven atleta que es un gran referente para la niñez y juventud moteña y le deseamos que siga cosechando muchísimos éxitos”.