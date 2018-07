Agricultura ya ha pagado 18,3 millones para incorporar a 1.060 jóvenes al campo de la primera convocatoria

Jueves, 12 julio 2018

Pleno

Desde la tribuna de oradores del Parlamento regional, Martínez Arroyo ha considerado que se trata de "la convocatoria más exitosa" de las puestas en marcha en este ámbito, algo que sucede porque "hay expectativas de futuro económico y de desarrollo de territorio".

Ha reparado además en que su departamento ha tenido que hacer frente al pago de 30 millones de euros de un total de 864 expedientes pendientes de cobro correspondientes a la pasada legislatura, cuando "sólo se pagaron 360 en todo el mandato por 12 millones de euros".

Sobre la segunda línea de ayudas de este tipo que articula su Consejería, las destinadas a planes de mejora de explotaciones, ha detallado que ya van 114,5 millones de euros liberados de la convocatoria de 2016, que ha llegado a 2.140 agricultores.

En este ámbito, quedan 885 proyectos pendientes de resolver del mandato del PP, "cuando no se pagó ni un millón de euros, mientras que ahora ya hay 77 millones comprometidos".

Además, ha recordado el último acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba la nueva línea de ayudas en estos aspectos, en las que se destinarán 50 millones para incorporar a jóvenes al campo y otros 40 para las mejoras de explotaciones.

PODEMOS Y PSOE SE ENFRENTAN POR LAS MACROGRANJAS



El diputado de Podemos David Llorente ha celebrado los datos, pero como en otras ocasiones ha vuelto a reparar en que gran parte de estas ayudas van a parar a las grandes explotaciones industriales, que están "subvencionadas" más que "ayudadas".

"Estamos en desacuerdo con favorecer la ganadería intensiva", ha avisado Llorente, quien ha dicho además que estará "vigilante" ante el reparto de la nueva convocatoria de ayudas.

De otro lado, la diputada del PSOE Blanca Fernández, ha tomado la palabra a continuación para rechazar el argumento de David Llorente de que estas ayudas van a parar a grandes macrogranjas. "Sólo van a aquellas que no tienen más de mil plazas de cebo o no más de 200 madres. La estrategia de este Gobierno no pasa por incentivar la ganadería intensiva, pero tampoco se puede excluir al sector porcino", le ha espetado.

La parlamentaria socialista ha celebrado la actuación de la Consejería de Agricultura en este ámbito, por lo que ha pedido al Gobierno que "siga en el buen camino y cumpla con rigor", algo que "ya está haciendo".

PP: "YA NO ENGAÑAN A NADIE"



Por parte del PP, el diputado Antonio Lucas-Torres ha dado la réplica asegurando que hay jóvenes que han tenido que pedir préstamos para continuar con su actividad agrícola y tienen que pagar intereses "todos los meses" por la dejadez del Gobierno.

"Pero ustedes en materia agraria ya no engañan a nadie, porque han demostrado no sólo una plena incompetencia, sino además que no dicen nunca la verdad", ha afirmado el parlamentario ciudadrealeño.

Para Lucas-Torres, aunque se anuncien nuevas convocatorias, "no sirve de nada si no cumplen con ella". "Cada uno es dueño de sus palabras y usted además ha sido preso de ellas".