Diputación muestra en una exposición fotográfica las últimas hazañas del alpinista conquense Pedro Cifuentes

Viernes, 13 julio 2018

Polideportivo: Alpinismo

DEPORTES | El Día 11:00 |

Inaugurada por el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, esta exposición, instalada en el Salón de Actos del Palacio Provincial, reúne 40 fotografías no solo sobre la figura de Cifuentes, sino también sobre sus expediciones a las Torres del Paine (Chile), la Torre Sin Nombre en Trango Tower (Pakistán) y al Volcán Lautaro, en la Patagonia

La figura del alpinista conquense Pedro Cifuentes y sus últimas hazañas desde el año 2013 protagonizan la última exposición que ha abierto sus puertas en el Salón de Actos del Palacio Provincial hasta el próximo 30 de julio y que ha inaugurado este jueves el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, acompañado, además del propio escalador, por el presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Carlos Ortega; y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Marta Segarra, entre otros.

Doménech ha remarcado que esta exposición es una muestra más del firme compromiso de la Diputación con el deporte y nuestros deportistas, que, de hecho, viene materializando año tras año, tanto a través de diversas líneas de ayudas y becas, así como con el deporte escolar y la organización de sus ya tradicionales Circuitos Provinciales, en los que llegan a participar en cada temporada más de 16.000 personas.

Una exposición, a su juicio, que viene a dar a conocer y poner en valor la extraordinaria trayectoria de este alpinista conquense, marcada por su esfuerzo, tesón, afán de superación y riesgo extremo, con auténticas hazañas en solitario por todo el planeta. Bajo el título ‘Pedro Cifuentes. Una vida extrema, sin límites’, esta muestra, que reúne un total de cuarenta fotografías realizadas por José Allende, Manu Prat, Jesús Sierra y el propio Cifuentes, con la que se acerca al visitante a la figura del alpinista y bombero conquense, así como a tres de sus últimas hazañas. No en vano, la exposición se ha concebido en cuatro espacios diferenciados con diez fotografías de medio formato y un panel informativo cada uno, siendo uno de ellos el dedicado a Pedro Cifuentes, Cuenca y, como no, a sus viajes por todo el mundo.

Otro espacio se centra en la travesía integral a las Torres del Paine de la Patagonia chilena, que realizó en el año 2013 y que fue nominada al Piolet de Oro, el premio más prestigioso del mundo del alpinismo. A través de imágenes, muestra desde la ubicación de los picos en cuestión hasta la preparación del material necesario, pasando por cómo vivió los 29 días colgados en la pared rocosa y, como no, el momento de llegar a la cima.

La Segunda subida en solitario a la Torre Sin Nombre en Trango Tower (Pakistán) en los años 2014 y 2015 es el motivo del tercer bloque de esta muestra. Una expedición en la que Cifuentes ascendió un total de 6.000 metros y que le supuso estar colgado en la pared durante veinte días.

Completa esta interesante exposición el espacio dedicado a la subida al Volcán Lautaro, en el Campo de Hielo Patagónico, que acometió, junto a José Allende y Alberto Mediavilla, a finales del pasado año y principios del presente. Un total de siete días para escalar el volcán más grande y alto del Parque Nacional de Los Glaciares, que conllevó 150 kilómetros de travesía. Una exposición fotográfica, en consecuencia, que bien merece la pena disfrutar con increíbles imágenes de algunos de los más espectaculares lugares del mundo a los que su afición por el alpinismo le han llevado en los últimos años y entre los que no ha faltado su querida Cuenca, con instantáneas en puntos tan emblemáticos como la Torre de Mangana, el Puente de San Pablo o las paredes rocosas próximas al Parador Nacional de Turismo. Imágenes de sus aventuras que no dejarán de crecer. No en vano, este viernes emprende un nuevo reto: coronar en Pakistán el Pastore Peak, una cumbre de 7.000 metros de altura.