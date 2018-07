El Supremo obliga a las cárnicas a pagar a sus trabajadores un plus de ruido

Viernes, 13 julio 2018

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que obliga a que las industrias cárnicas empiecen a pagar el plus de ruido a sus trabajadores, tras una demanda y recurso de casación presentadas por el comité de empresa de Cárnicas Tello, en el que USO ostenta la mayoría con 8 delegados.

Tras un proceso judicial que ha abarcado varios años, el Alto Tribunal determina que el derecho de los trabajadores a continuar percibiendo el plus de ruido, previsto en el artículo 57 c) del Convenio Colectivo Nacional de Industrias Cárnicas, tal y como sentenció el Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo en septiembre de 2014.



El artículo 57 c) determina que los trabajadores percibirán el plus de ruido siempre que no se haya eliminado técnicamente las condiciones acústicas que alcancen menos de 80 decibelios y cuando el trabajador que preste sus servicios sometido a estos niveles utilice la protección auditiva.



En enero de 2012, Industrias Cárnicas Tello decidió unilateralmente dejar de abonar a sus trabajadores el plus de ruido sin que se hubieran dado ninguna mejora técnica o productiva en la maquinaria o instalaciones que produjera un descenso de las condiciones de exposición al ruido. En un primer momento, el Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo dictaminó la obligación de que la empresa volviera a abonar este plus a los trabajadores, sentencia que fue recurrida, siendo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el que, en febrero de 2016, absolvió a la empresa de esta obligación.



Sin embargo, ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha vuelto a dar la razón al comité de empresa y la empresa tendrá que volver a abonar ese plus a la plantilla de Cárnicas Tello.



Desde la Federación de Industria de USO (FI-USO) valoramos el fallo del Alto Tribunal que, aunque se ha hecho esperar, reconoce las condiciones en las que desarrollan su actividad los trabajadores y trabajadoras del sector.

“A partir de este momento, iniciaremos una campaña de difusión en todas las empresas cárnicas del ámbito estatal exigiendo su inmediata ejecución. Recordemos que, gracias a la acción sindical desarrollada por los compañeros de Tello, más de 200.000 trabajadores, podrán verse beneficiados”, apunta Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.