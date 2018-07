Premiado el profesor de la UCLM Ángel Ríos

Viernes, 13 julio 2018

Galardones

UCLM | ELDIAdigital

El profesor Ríos ha recogido su premio de manos de la presidenta de la Sociedad Española de Espectroscopia Aplicada, María Cruz Moreno, en el marco de la XXVI Iberian Spectroscopy Conference, celebrada en Lisboa, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

A la misma, Ángel Ríos ha sido invitado por la propia Sociedad para impartir la conferencia plenaria Analytical Nano metrology: Looking for solutions to the challenge, en la que ha hablado sobre cómo abordar las medidas en entidades y materiales de muy pequeño tamaño. La vigésima edición de este encuentro se celebró en Ciudad Real en el año 2006 bajo la organización del profesor de la UCLM ahora galardonado.

Doctor en Química por la Universidad de Córdoba, Ángel Ríos se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha en 2003. Desde 2009 es decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y actualmente dirige el grupo de investigación Simplificación, automatización y miniaturización de procesos analíticos.

Es autor de más de 300 publicaciones en revistas de reconocido prestigio internacional y alto índice de impacto, de cuatro monografías y otros tantos libros de texto, entre los que destacan dos sobre espectroscopia analítica. Con cuatro patentes registradas, una de ellas explotadas, ha dirigido 22 tesis doctorales y actualmente tiene seis en desarrollo.

Coordinador del Programa de Doctorado en Química de la UCLM, Ríos ha sido responsable científico de numerosos proyectos nacionales e internacionales y ha participado como experto en la evaluación de proyectos de diferentes instituciones como la Comisión Europea o del Plan Estatal de I+D desde 1998.