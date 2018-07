La Junta invertirá 1,8 millones el nuevo edificio del colegio 'Ildefonso Navarro' de Villamalea

Viernes, 13 julio 2018

Plan de Infraestructuras Educativas

Albacete | ELDIAdigital.es

En el acto, celebrado con motivo de la colocación de la primera piedra de este nuevo edificio por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que este viernes es "un día de fiesta para la comunidad educativa de Villamalea, pues este es un proyecto de todos, un proyecto de este pueblo que no se puede desgajar de un proyecto educativo de Castilla-La Mancha en la que las infraestructuras es una parte muy importante", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, ha pedido a la comunidad educativa en general, a los municipios, a los centros y al profesorado que sean comprensivos y que entiendan que la recuperación de la educación en Castilla-La Mancha debe hacerse poco a poco, después de lo perdido en la anterior legislatura.

"Debemos compartir con la comunidad educativa que partimos de una situación difícil y que lo hacemos con el compromiso del Gobierno regional en el que tenemos que estar todos, aunque a veces no podemos ir tan deprisa como querríamos", ha señalado el consejero, porque según ha explicado "en esta región no se parte del mismo sitio que en otras" sino "de una situación muy diferente". "Aquí perdimos mucho y tenemos que recuperar un número de profesores que no se perdieron en otras, hacer infraestructuras que en otros sitios no se paralizaron y aquí sí, o dotar de equipamiento de los centros", ha indicado.

El nuevo edificio contará con doce unidades para Educación Primaria más aulas de usos múltiples, de música, de pequeño grupo, biblioteca, cocina, espacios administrativos, aseos y espacios complementarios. La empresa adjudicataria de la obra ha sido Vialterra Infraestructuras SA.

El Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 contempla la construcción de un total de 109 infraestructuras educativas, con una inversión total prevista de 99,3 millones de euros.