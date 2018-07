Gutiérrez afea la actitud de la alcaldesa de Ocaña

Viernes, 13 julio 2018

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Toledo

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha culpado a la alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo, y a su equipo de Gobierno de que el Parque Comarcal de Bomberos se construya finalmente en Villarrubia de Santiago al "no poner a disposición de la Diputación los terrenos" y tener una "voluntad clara" de que se llegase a final de legislatura sin tener el Parque Comarcal.



Preguntado sobre las declaraciones de la alcaldesa de Ocaña, que le ha acusado de "sectarismo" respecto al proyecto, Gutiérrez ha recordado que la Diputación se comprometió con la Mesa de Ocaña a construir determinados parques provinciales de bomberos que son "absolutamente imprescindibles", como el de Ocaña, para el que se necesitaba estar ubicado en un lugar determinado para lograr un tiempo de respuesta lo más breve posible.



Para ello, según ha explicado, necesitaban el compromiso del Ayuntamiento de Ocaña con la aportación de unos terrenos. Según Gutiérrez han estado esperando más de dos años y medio a que el Ayuntamiento pusiese a disposición del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos esos terrenos.



"Dos años y medios después, después mucha literatura, después de muchas conversaciones y después de muchos requerimientos, incluso de algún ultimátum, la alcaldesa de Ocaña y su equipo de Gobierno no han puesto a disposición los terrenos", ha lamentado el presidente.



"La alcaldesa de Ocaña, de forma intencionada, ha estado mareando a la Diputación y al Consorcio durante dos años y medio. Su intención era que no se cumpliera la responsabilidad y el compromiso de la Diputación con la ciudadanía", ha condenado.



En este sentido, Gutiérrez ha reiterado que dicho compromiso con todos los pueblos de la comarca de la Mesa de Ocaña se mantiene ya que precisan de un servicio de bomberos "eficiente y eficaz", y, en concreto, se ha referido a la propuesta de algunos municipios de ceder sus terrenos para la construcción del parque, entre los que se encontraba Villarrubia de Santiago.



Además, ha insistido en que los informes técnicos dicen que es "la mejor ubicación de toda la comarca para un servicio como este", y ha añadido que "los terrenos son los adecuados, los accesos inmejorables y los tiempos de respuestas son muy similares al de Ocaña e incluso mejor para algunas zonas".



"La alcaldesa sabe que no tiene razón y está argumentando su ineficacia política mandando el balón a otro terreno de juego, pues no es un tema de Diputación y no es Diputación la que le ha negado el parque de bomberos, es al revés", ha destacado.



A este respecto, ha afirmado que la Diputación "está tan comprometida con Ocaña que ha estado esperando dos años y medios a que pusiesen a disposición los terrenos".



En este punto, el presidente de la Institución provincial ha culpado a la alcaldesa de Ocaña de "reírse de sus ciudadanos, de los ciudadanos de la provincia de Toledo y, por supuesto, de la Diputación", y ha dicho que el parque se va a construir en Villarrubia "no por una cuestión sectarea, caprichosa o personalista del presidente, sino por responsabilidad, porque se necesita ya".