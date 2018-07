Muere Nancy Sinatra, primera esposa de Frank Sinatra

Sábado, 14 julio 2018

Judith Mateo

"Mi madre falleció plácidamente esta noche a los 101 años. Fue una bendición y la luz de mi vida. Buena suerte, mamá. Gracias por todo", escribió Nancy en Twitter. Asimismo, la familia Sinatra ha rendido homenaje a la matriarca con una dedicatoria en su web.

https://twitter.com/NancySinatra/status/1017966817266954240

Nancy Barbato y Frank Sinatra comenzaron su relación cuando apenas eran adolescentes. El matrimonió entre ambos se produjo en 1939, año en el que Sinatra inició su carrera como cantante. Según informa The New York Times, los inicios del matrimonio fueron muy humildes ya que días después de la boda "ambos volvieron a sus trabajos, ella como secretaria de una imprenta y él como camarero-cantante".

Durante la década de los 40, y tras el éxito de Sinatra como vocalista, la pareja se mudó a Los Ángeles, donde el artista pasaría a convertirse en una estrella del cine con filmes como Levando anclas (1945) o Un día en Nueva York (1949).

No obstante, la notoriedad del cantante de jazz también se hizo notar en alguna que otra aventura amorosa. De esta manera, el músico se divorció de Nancy en 1951 y tan solo diez días después contrajo matrimonio con la actriz Ava Gardner.

Bajo el nombre de Nancy Sr. consiguió hacerse un hueco en la música como cantante. Entre sus temas más relevantes destacan These Boot Are Made For Walkin, que tantas versiones ha generado desde entonces, y Bang Bang, una canción en la que expresó su separación de Frank Sinatra. "Ahora que se fue, no sé por qué. Y hasta este día, a veces lloro. Ni siquiera se despidió", versa el tema de la difunta Nancy.