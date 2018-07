La Plataforma de Interinos de CLM reclama transparencias en las oposiciones a docente

Lunes, 16 julio 2018

La Plataforma de Interinos, eventuales y estatutarios temporales de Castilla-La Mancha ha reclamado transparencia en el proceso de oposiciones a docente y quieren que se utilicen pruebas no memorísticas que permitan demostrar la capacidad para la docencia.

La Plataforma recuerda que sus acciones comenzaron el pasado mayo con la denuncia masiva ante la Comisión Europea de la situación de fraude de ley en la contratación de los trabajadores interinos, temporales y estatutarios eventuales de las diferentes administraciones públicas españolas, incluida la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla La Mancha y el SESCAM.

Unas reclamaciones que se mantienen actualmente “para la consecución del reconocimiento económico y administrativo de los servicios prestados a la Consejería de Educación de CLM de los meses de julio y agosto desde 2012 y su cómputo a efectos del baremo de oposición y de la bolsa de interinos, así como del tiempo no cotizado a la Seguridad Social”. Además, advierten que en caso de que la respuesta sea negativa iniciaran un procedimiento contencioso-administrativo.

Recuerdan que el sector educativo actualmente es el más prolífero en sus reivindicaciones debido a que se encuentra sometido a toda clase de irregularidades por parte de la Consejería de Educación y ponen como ejemplo el reciente es el cambio de la fecha de cese de algunos docentes, “del 31/08/2018 al 30/06/2018 sin previo aviso, aún cuando en sus nóminas de mayo aparecía como cese el último día del mes de agosto”.

Subrayan que aunque no se admitieron las medidas cautelares de suspensión del proceso en la denuncia de las irregularidades detectadas en el proceso de oposición de Enseñanza Secundaria y FP, “la demanda se admitió a trámite y sigue su curso”.

Lamentan que tras celebrarse los exámenes, en muchas especialidades, con los resultados obtenidos en la primera fase de oposición, ya no es posible cubrir las plazas ofertadas y consideran que ello refuerza la tesis “de que se trata de un ERE encubierto” ya que señalan que “las calificaciones han sido inusualmente bajas y los opositores no tienen derecho a ver sus exámenes, a conocer los errores cometidos, ni los criterios concretos de calificación”.

Para conseguir unas oposiciones justas a la función docente, la Plataforma reclama a la Consejería de Educación transparencia en el proceso, pruebas no memorísticas, que permitan demostrar la capacidad para la docencia; pruebas no eliminatorias, para que realmente se trate de un concurso-oposición y no de una oposición-concurso; y una doble vía de acceso, por aplicación del 61.6 del TREBEP, que permita regularizar y consolidar a los docentes en situación de Fraude.

Igualmente, advierten que la Plataforma no dudará en iniciar los procesos judiciales pertinentes para conseguir que estás reivindicaciones que los y las afectadas consideramos justas, llegando hasta el Parlamento en busca de una solución política para regularizar la situación de los miles de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación fraudulenta de la que la Administración es responsable directa.