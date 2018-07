Ciudadanos no pedirá la dimisión de Fernández si no resulta investigada en el caso Cerrú

Lunes, 16 julio 2018

investigación

Ciudad Real | El Dia

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) no pedirá la dimisión de la alcaldesa Mayte Fernández si no se demuestra que pudiera estar implicada en los hechos relacionados con la Operación Cerrú sobre supuestas contrataciones irregulares en las obras del campo de fútbol o si no es citada como investigada en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano.

Del mismo modo, y respecto a la moción de censura planteada por el grupo municipal del PP, Ciudadanos ha puntualizado que no tiene "constancia oficial" sobre el asunto más allá de lo publicado en los medios de comunicación, pero que "tomará una decisión en su momento" si la alcaldesa no pide perdón y se desmarca de la acción de gobierno del exalcalde Joaquín Hermoso, incluido el planteamiento, como iniciativa propia, de la moción, en función del desarrollo de las investigaciones.

En rueda de prensa, los concejales de Ciudadanos Rafael López e Irina Alonso han hecho este lunes un llamamiento a la prudencia tras los registros efectuados la pasada semana por la Policía Nacional en las dependencias municipales, y se han mostrado expectantes.

"Es ridículo hablar sobre hipótesis", han subrayado, "ya que aún no se ha abierto la causa judicial y no se sabe el número de investigados y los delitos que se les pudieran imputar a título individual". No obstante, la agrupación naranja sí se ha mostrado partidaria de personarse en la causa si finalmente inicia su recorrido en los juzgados.

Respecto a la posible moción de censura, López ha matizado que Ciudadanos "no ha dicho que no" a la propuesta del PP, y que está dispuesto a "estudiar" el asunto si se le plantea oficialmente pero ha recalcado que "ha aprendido" del fracaso de la moción impulsada en 2017, que no quiere "cambio de cromos" y que no está dispuesto a hacer "campaña electoral" con este asunto.

En todo caso, el Grupo Municipal podría plantarse esta acción "de forma instrumental" ya que es consciente de que "en seis meses" de legislatura "poco se puede hacer" con un cambio de gobierno local.

DENUNCIARÁ ANTE LA FISCALÍA LAS OBRAS EN LA CAÑADA REAL

Por otra parte, López ha anunciado que su grupo municipal está preparando un escrito de denuncia que presentará "en breve" ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real por las presuntas irregularidades que ha detectado en las obras del Polígono Industria Escaparate que afectan a la Cañada Real Soriana.

A preguntas de los periodistas, el portavoz de Ciudadanos ha explicado que la agrupación presentará el escrito al considerar que "se está incumpliendo la Ley" que afecta a los caminos públicos de Castilla-La Mancha en las obras ejecutadas en el trazado de la Cañada Real Soriana, pese al modificado "a cero" aprobado el mes pasado en Junta Local de Gobierno.