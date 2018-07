Aumentar la oferta educativa y apostar por la investigación, objetivos de Collado para el nuevo contrato con la Junta

Lunes, 16 julio 2018

Cursos de verano

Collado, que participó en la inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense “Estudiantes universitarios después dela crisis: condiciones de vida en la universidad”, junto a José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, y Carlos Andradas, rector de la UCM, aseguró que actualmente están negociando dicho contrato y que “hay líneas de convergencia entre el Gobierno regional y la Universidad”.

Preguntado por los medios de comunicación sobre las titulaciones que se pondrán en marcha este curso académico, el rector de la UCLM indicó que aún no son suficientes ya que se producen nuevas demandas no solo por parte de los estudiantes sino también del mundo económico que necesita profesionales de ámbitos del saber que no se cursan en la región. “Hemos detectado que estudiantes de fuera de Castilla-La Mancha cursan titulaciones que nosotros no tenemos y además son titulaciones en las que hay un contexto económico que asegura la viabilidad y la necesidad de satisfacción”, destacó Collado.

El rector, también presidente de la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la CRUE, destacó que el papel de la UCLM es capital en la sociedad castellano-manchega, una sociedad, aseguró, que “la respalda y la apoya porque contribuye decisivamente al crecimiento de la región”.

Finalmente, se mostró satisfecho por el lugar que la UCLM ocupa en el ránking Times Higher Education, que la sitúa entre las mejores 200 universidades del mundo, lo que supone, indicó, “un motivo de orgullo, por una parte; pero también un reto para seguir mejorando como institución pública”.