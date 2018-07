El CD Toledo encuentra en Cifu un jugador polivalente para su banda derecha

Martes, 17 julio 2018

Fútbol: Tercera División

El Club Deportivo Toledo ha llegado a un acuerdo con Juan Cifuentes Ortiz (Albacete, 1993) para su incorporación a la disciplina verdiblanca para la temporada 2018-2019. El futbolista, que puede jugar tanto de lateral como de interior derecho, llega procedente del UP Plasencia, del grupo XIV de Tercera División, con el que ha jugado Play Off de ascenso a Segunda División B. La última campaña Cifuentes disputó un total de 39 partidos entre Liga regular y Play Off, en los que marcó 4 goles y repartió 15 asistencias. Cifuentes, que se formó en las categorías inferiores del Albacete, es un perfecto conocedor de la categoría ya que ha disputado más de 200 partidos en las filas del Albacete B, UD Almansa y Quintanar del Rey.