Almansa-La Roda, derbi regional para abrir boca en LEB Plata

Será en la tarde-noche del próximo sábado 6 de octubre cuando la Liga LEB Plata celebre su mayoría de edad con el estreno de una de las ediciones más apasionantes de su historia. Una campaña 2018/19 en la que la competición albergará a un total de 24 equipo divididos en dos conferencias (Este/Oeste) y en la que se abrirán nuevas vías de futuro para la totalidad de sus participantes. Una competición que iniciará su primera fase con 8 equipos más que el pasado curso y que pondrá en juego triunfos sumamente importantes de cara al tramo final de la competición, aquel en el que los seis primeros de cada grupo pasarán a luchar por el ascenso en un nuevo grupo de competición al que arrastrarán las victorias de la primera fase.

Será en los fines de semana del 18 y el 25 de mayo cuando la competición dispute las últimas eliminatorias por la promoción y en las que se terminarán de dilucidar los ascensos que completarán el podio de los tres equipos que asciendan a la Liga LEB Oro. La primera jornada en el Grupo ESTE será esta:





Conferencia Este

- HLA Lucentum vs Bàsquet Girona

- Hestia Menorca vs Real Murcia Baloncesto

- Arcos Albacete Basket vs CB Vic Universitat de Vic

- Torrons Vicens L’Hospitalet – CB Villarrobledo

- Aceitunas Fragata Morón vs Isover Basket Azuqueca

- Afanion CB Almansa vs Japed Globalcaja La Roda

Última jornada: Sábado 16 de febrero de 2019

Conferencia Este

- HLA Lucentum vs Afanion Almansa

- Aceitunas Fragata Morón vs Japed Globalcaja La Roda

- Torrons Vicens L´Hospitalet vs Isover Basket Azuqueca

- Arcos Albacete Basket vs CB Villarrobledo

- Hestia Menorca vs CB Vic Universitat de Vic

- Bàsquet Girona vs Real Murcia Baloncesto

Las fechas claves del campeonato:

- Primera jornada: Sábado 6 de octubre de 2018

- Copa LEB Plata: Sábado 22 de diciembre de 2018

- Final liga regular: Sábado 11 de mayo de 2019

- Fase Ascenso: 18 y 25 de mayo de 2019

