Emilio Bravo apuesta por la unidad del Partido Popular y el respeto a la decisión de los afiliados

Martes, 17 julio 2018

Carta abierta de Emilio Bravo

OPINIÓN | ELDIAdigital

El próximo fin de semana tendrá lugar en Madrid el 19 Congreso Nacional del Partido Popular, un congreso extraordinario en el que se elegirá al futuro presidente o presidenta del partido.

En este sentido, Emilio Bravo, quiere hacer públicas sus intenciones a título personal para el mencionado Congreso donde asistirá como compromisario, y lo hace a través de esta carta:

Ante la inminente celebración del Congreso Nacional del Partido Popular, donde tenemos la responsabilidad de elegir al futuro presidente o presidenta que nos lleve a recuperar cuanto antes, la confianza de los españoles y el gobierno de España, Yo siempre apostaré por la Unidad de nuestro Partido, y me gustaría que todos hiciesen lo mismo: candidatos, compromisarios, afiliados y simpatizantes.

Esta apuesta decidida por la unidad, por sumar en lugar de dividir, ya la demostré cuando en mayo del pasado año antepuse los intereses del Partido Popular a mis intereses personales, integrándome entonces dentro de la lista única que finalmente se presentó en el 13 Congreso Provincial celebrado en Toledo.

Esta unidad que yo defiendo y demando a todos mis compañeros, creo que quien la propone y defiende en este momento es Soraya Sáenz de Santamaría.

Mi lealtad a María Dolores de Cospedal ha quedado sobradamente demostrada, a nivel local, comarcal, provincial o regional, tanto cuando se han celebrado elecciones, como en los procesos internos que mi partido ha llevado a cabo estos años. Mi última demostración de apoyo ha sido en las pasadas votaciones para elegir presidente y compromisarios para este Congreso.

Por otro lado, desde el Partido Popular y yo mismo siempre hemos defendido el respeto a las decisiones de los ciudadanos, y en base a esta, defendemos que sea la lista más votada la que gobierne. Por coherencia personal, no seré yo quien cuestione a los afiliados de mi partido que mayoritariamente eligieron a Soraya como candidata a la Presidencia, ¿qué pensarían nuestros afiliados si ahora hiciésemos lo contrario en el congreso?, a mí personalmente aún me duele y mucho ver como esto no se respetó en el Gobierno de Castilla - La Mancha o en la Diputación de Toledo, y ahora también ha ocurrido a nivel nacional, donde se han unido todo tipo de partidos para no respetar lo que los ciudadanos libremente eligieron en las urnas.

Ante todo, quiero mostrar mi más profundo respeto a las opiniones de todos mis compañeros de partido, un respeto que especialmente tengo a María Dolores a la que quiero y admiro. Además, creo sinceramente que Pablo Casado es un hombre muy válido para nuestro partido, estoy seguro que así lo demostrará en un futuro sea cual sea el puesto que ocupe.

Hoy quiero hacer público mi apoyo personal a Soraya Sáenz de Santamaría. En primer lugar, porque así lo quieren los afiliados de mi partido, y porque además, creo que representa y persigue esa unidad de partido que yo tengo por bandera desde que estoy en política.

Vayamos todos a Madrid a buscar lo mejor para el Partido Popular, y desde el próximo domingo vamos a trabajar TODOS juntos por el bien de nuestro partido, el de España y el de todos los españoles.



Emilio Bravo Peña