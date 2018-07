González destaca entre las partidas del presupuesto de la Diputación las destinadas a empleo

Martes, 17 julio 2018

Como ha señalado el alcalde villarrobledense, a pesar de las críticas de la oposición, se ha trabajado por los 87 municipios para ayudarles a través de las corporaciones municipales o a través de los diferentes colectivos.



De ese presupuesto, González ha extraído lo "bueno y mucho" que tiene para Villarrobledo. Como ha apuntado, una de las prioridades de la institución provincial es la de generar empleo, destacando los convenios que se han firmado para el Plan Extraordinario de Empleo. En este aspecto se ha referido a una partida de más de 4 millones de euros de la Diputación para ese plan, dejando en Villarrobledo 110 contratos, que el Ayuntamiento hacer destinará a personas en paro de larga duración, mantener servicios públicos y conseguir que entre dinero en la localidad a través de esos trabajadores.



Como ha indicado Alberto González, existe una partida de 185.000 euros en ese presupuesto que incide en Villarrobledo a través de los Planes de Emergencia, ayudando a las familias que no tienen ni para llegar a fin de mes.



En cuanto al Plan de Obras y Servicios, la Diputación Provincial aportará 60.000 euros, más otros 60.000 que aporta el Ayuntamiento de Villarrobledo. Este año se dedicará a arreglar al molino de la Avenida de los Reyes Católicos (30.000 euros) y para actuar en 18 calles de la localidad (Salvador con Avenida Francisco Segovia, Covadonga, Francisco Tomás y Valiente, Acacio Moreno, Campoamor, salida de la carretera de Ossa de Montiel, Corredero del Agua, San Lorenzo, Lope de Vega, Doctor Regino Castillo, Socuéllamos, Peñicas, Octavio Cuartero Empedrada, San Ildefonoso, Padre Francisco de la Caballería o Tinajeros con Paseo del Cementerio); en el Ferial y en la Estación de Autobuses.



Ha recordado el alcalde que el Partido Popular ha votado en contra de la construcción del Parking del Hospital. En este sentido ha indicado que estas obras aún no han comenzado porque desde el equipo de gobierno han decidido negociar con los 8 propietarios de los terrenos, llegando a un acuerdo con prácticamente todos ellos. Ha añadido que con la partida de 130.000 euros de la Diputación de 2017, se va a construir una avenida de 200 metros de longitud, con 25 metros de ancho, con 90 aparcamientos, 45 a cada lado, construyéndose una nueva rotonda con un diámetro de 40 metros, con indicaciones a la ciudad y al nuevo parking.



González ha señalado de igual modo que gracias a los 111.000 euros del convenio tripartito entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades, se va a actuar en el arreglo de los caminos del municipio para que puedan estar en condiciones antes de la vendimia.



También se ha referido el alcalde a la partida de 30.000 euros para actividades culturales, 8.000 para la Universidad Popular, 2.700 para la Escuela de Música, 15.000 euros para la promoción del Carnaval de Villarrobledo, 2.500 euros para el Festival del Humor del cómico local Jesús Arenas, 10.000 euros para el CP Villarrobledo, 11.000 euros para AFAEM, 1.500 para la Junta de Cofradías de Semana Santa o las ayudas para clubes deportivos o escuelas infantiles.



González ha apuntado, como ya hiciera el presidente de la institución provincial, que se trata de un presupuesto "pensando en la gente, en cada uno de los pueblos, y dar respuesta a muchas de las necesidades que tiene la provincia en este 2018".



El también diputado de Cultura y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Albacete, no ha querido olvidarse, entre otras, de las ayudas al transporte escolar, exposiciones por la provincia o partidas para los diferentes circuitos deportivos que se organizan en Albacete.



Preguntado por los medios de comunicación sobre las declaraciones del diputado popular, Valentín Bueno, en las que señalaba que Alberto González había votado en contra de enmiendas de la oposición que pedían el aumento de partidas para la localidad, este ha indicado que "todo el mundo sabe que Bueno no sabe ni por donde anda, tiene que salir diciendo algo, pero nosotros votamos en contra de medidas irracionales, ya que querían sacar el dinero del Plan de Empleo que para nosotros es una prioridad".



El primer edil ha apuntado que también en Villarrobledo la oposición ha elaborado enmiendas "para que la gente no diga que no hacen nada, para no quedarse en fuera de juego, pero al final son enmiendas que no se pueden sacar adelante, y cuando tenemos a un PP que sólo se dedica a purgar en sus problemas internos, llegando hasta a mentir en el censo e intentar bloquear la Diputación Provincial, no tenemos nada que hablar, porque nosotros queremos hacerlo con gente que quieran cosas buenas para Villarrobledo y Albacete".