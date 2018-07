El PP esperará a ver "en qué se materializa" este nuevo anuncio del Gobierno de Sánchez

Miércoles, 18 julio 2018

ATC

A preguntas de los medios en las Cortes sobre la información publicada por el diario El País al respecto, Velázquez ha señalado que aún no saben si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "tiene o no confirmación oficial" de este tema o si la tiene o no el Ayuntamiento de Villar de Cañas.

Al respecto, ha destacado que las cosas "que están diciendo que van a hacer" desde el Gobierno central "al final no las hacen", siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo "que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados", y ha puesto como ejemplo de ello que dijo "que antes del 18 de julio se iban a exhumar los restos de Franco" o que se iba a cambiar la cúpula del Consejo de RTVE "y no ha sido posible".