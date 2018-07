DIOS (Por Eduardo Martínez Rico)

Miércoles, 18 julio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Me pregunto sobre Dios. Éste es un artículo difícil, muy difícil, por muchas razones. Me pregunto sobre Dios porque me preguntan por Él, en mi entorno, y llego a la conclusión de que Dios es un enigma, una incógnita, a no ser que tengas fe, una fe muy sólida.





Yo creo que la tengo, o al menos la he tenido siempre, hasta ahora. Dios me ha acompañado durante toda mi vida, sobre todo a través de su hijo Jesús, y a través de los textos bíblicos, que siempre me han gustado, siempre me han enseñado. Ahora, por ejemplo, acabo de leer el Eclesiastés.



No quiero dar una idea de Dios, un Dios abstracto, sino un Dios personal, un Dios que le debe mucho, supongo, a lo que me han enseñado, fundamentalmente en mi colegio, y después a lo que yo he leído. Pero creo que Dios es, más allá de eso, una vivencia, la vivencia espiritual, la de la trascendencia, y creo que esa vivencia yo la habría desarrollado en otros lugares.



Es decir, yo no sería cristiano si hubiera nacido muy lejos de aquí. Hay una inteligencia en el ser humano que es la religiosa, junto con otras, por ejemplo la matemática, o la social. En fin, se podría decir que tenemos una predisposición, una inquietud, una tendencia, tal vez un talento.



Ignoro por qué tengo una fe tan grande, o por qué me han interesado tanto los textos bíblicos. Recuerdo que cuando leí los Evangelios mi madre se preocupó, aunque yo creo que en el fondo estaba complacida, porque decía que ningún joven de mi edad leía los Evangelios.



Creo por otra parte que éste no es un buen momento para Dios, o al menos en apariencia. No se habla de Él mucho, no se le cita, lo que delataría presencia… Yo digo a menudo “gracias a Dios” y siento que cometo una pequeña falta. Parece que la gente se acuerda mucho menos de Dios que antes, e ignoro cuántos lo siguen rezando en comparación a los que lo hacían treinta años atrás, por ejemplo.



Para mí Dios es un amigo, mi mejor amigo, mi más grande amigo, y una presencia constante. Ahí puede entrar mi idea de Dios, cómo explico yo a Dios, pero sobre todo entra mi Dios personal.



Yo pongo rostro a Dios, rostro humano, en Jesús, al que veo como un hermano, un hermano mayor, todo bondad y experiencia. Es hermano pero también es maestro.



Es posible que hagamos un uso utilitario de Dios. Es verdad que nos acordamos de Él cuando es nuestro último recurso, pero creo que eso no es malo. Dios sería como una última instancia.



Y a menudo responde, casi siempre responde, al menos en mi experiencia. Cuántas veces he recurrido a Él cuando lo creía todo perdido, en medio de la desesperación, y todo, finalmente, se resolvió con felicidad.



La vida, en gran parte del camino, es un viaje en medio de la oscuridad. Y en esa oscuridad los que creemos en Dios –dicen que la fe es un don, y yo creo que es así- tenemos una luz especial que nos ilumina.



Los que creemos, me parece, o al menos yo, sabemos que tenemos a Dios a nuestro lado, discreto, silencioso, y si nos concentramos mucho casi podemos notar su mano en nuestro hombro.



Yo rezo mucho, mientras camino, mientras me arreglo en el baño… pensando en amigos, en seres queridos de los que me acuerdo, o me lo piden, o pidiendo por alguien o algo que creo que lo necesita.



Jesús dijo: “Pedid y se os dará”. Y creo que debemos hacerle caso, sin miedo, sin caer en la inactividad, pero con valentía. Y creo también que no hay que tener rubor y pedirle por nosotros mismos.



A veces, sólo porque a nosotros nos vaya bien ya le irá bien a mucha más gente que de una manera u otra está relacionada con nosotros.