Denuncian que el “Acuerdo Regional del Agua” de CLM olvida los pozos de sequía del Segura

La Plataforma en Defensa de las Fuentes considera “totalmente decepcionante” el borrador presentado por la Junta, y lamenta no haber sido consultada durante su fase de elaboración

La Plataforma en Defensa de las Fuentes considera que el borrador presentado por el Gobierno regional es “un documento que pretende hacer algunos guiños a los grupos ecologistas, pero que en el fondo está impregnado de un desarrollismo incompatible con el medio ambiente”.

Advierten que la orientación general del documento, y la notoria ausencia de toda mención a los pozos de sequía a lo largo del texto, ha caído como un jarro de agua fría sobre esta organización de la Sierra del Segura (Albacete).



Según la plataforma, al analizar los distintos problemas que se producen en las diferentes cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha, puede leerse para la del Segura una mera reivindicación para ampliar los regadíos: “La cuenca del Segura en Castilla-La Mancha, representa el 25% del territorio de la Demarcación, mientras que el porcentaje del regadío de dicha Demarcación en esta zona es del 11% (el 65% se encuentra en la Región de

Murcia), con una asignación de agua inferior al 8% del agua utilizada en la Demarcación. Así, gran parte de este territorio está deprimido y con graves problemas de despoblamiento, dificultando a la zona el acceso al agua”.



“Este texto demuestra un notable desconocimiento de la problemática del agua en el sureste de Albacete, pues no distingue entre los Campos de Hellín y Cuenca endorreica de Corral-Rubio -donde los acuíferos ya están sobreexplotados y no hay aguas superficiales para sustituirlos- y la Sierra del Segura –donde abunda el agua pero, salvo pocas excepciones, el regadío no es viable y se vive fundamentalmente del turismo generado entorno a los ríos-“, explica Stefan Nolte -técnico de la Plataforma-.



“Los pozos de sequía no son la única ausencia significativa del texto: tampoco se menciona el proyecto de recrecimiento del embalse de Camarillas, ni la deuda histórica de la Confederación Hidrográfica con la Sierra. Y a nivel más general ni siquiera se plantea los usos recreativos y educativos de nuestros paisajes del agua -un sector en auge en toda la región-. Incluso la reducción de caudales del 30 al 40% a causa del cambio climático es ampliamente ignorada, mientras la fuerte sobreexplotación de los acuíferos se silencia y cuestiona interesadamente.

Subraya que el medio ambiente en general queda relegado al punto número 13 (de 15). Parece que el único objetivo que se persigue es dejar de enviar agua al Levante para derrocharla exactamente igual… sólo que en

Castilla-La Mancha”, remata Nolte.



La Plataforma en Defensa de las Fuentes lamenta que desde la Consejería nadie haya tratado de ponerse en contacto con ellos, a pesar de haber participado activamente en la resolución contra los pozos de sequía presentada por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha hace apenas un par de meses. Una circunstancia que, reconocen, “se ha repetido con otras organizaciones ecologistas muy activas en materia de aguas, y de la cual se han quejado también los partidos políticos“.



Desde la Plataforma ya avanzan que presentarán una “enmienda a la totalidad” al texto avanzado por la Junta, pues entienden que es preciso “poner en primer lugar las restricciones ambientales que nos impondrá forzosamente el cambio climático en curso, y sólo luego decidir cómo repartir la escasa agua que quedará disponible”. Y es que, aunque el Gobierno Regional haya afirmado que lo pondría “muy dificil” a que alguien “esté en contra” del acuerdo regional del agua, al final el documento ha resultado “totalmente decepcionante: será necesario darle la vuelta como a un calcetín”.