Contigo Albacete denuncia que el Ayuntamiento "no cumple con las sentencias en materia de plusvalías"

Miércoles, 18 julio 2018

“El Consistorio no ha cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, desoyendo los recursos de reposición, que contra este atraco presentan los ciudadanos de Albacete, obligando a los mismos, si quieren recuperar su dinero, a costosos pleitos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo”, ha dicho el edil.

Por lo tanto, Pedro Soriano y Juan Valero han pedido al Ayuntamiento de Albacete que “se solucione este entuerto y se devuelva de manera urgente todo el dinero cobrado de más a los vecinos del municipio, para que así prevalezcan los intereses de los vecinos y el Ayuntamiento dé ejemplo en el cumplimiento con las leyes de este país”.

Según una sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017, el Impuesto de Plusvalía municipal es ilegal cuando no hay beneficio en la venta de un inmueble urbano. “El Tribunal Constitucional ha declarado, en relación con la normativa estatal prevista en el vigente texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que no procede la plusvalía municipal cuando no hay incremento de valor en la transmisión, entendiendo que dicho impuesto no es de aplicación automática”, ha afirmado Soriano.

“El tribunal -ha proseguido Soriano- considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

“Contigo Albacete ofrece otra forma de ver la política, desde la cercanía, sencillez y honradez”, por lo que Soriano ha propuesto “trabajar por la transparencia y la buena política, fuera de las corruptelas actuales, de los cuatro grupos políticos que gobiernan en connivencia, sin ninguna ética y alejados de la realidad de los vecinos y de las vecinas de a pie”.