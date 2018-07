Sahuquillo aplaude la “excelente” noticia de la paralización del ATC

Miércoles, 18 julio 2018

“los terrenos no son los idóneos"

Cuenca | ELDIAdigital.es

Sahuquillo ha aseverado que “desde el PSOE de Cuenca hemos tenido siempre claro que no queremos aquí un cementerio nuclear, pues es un lastre que solamente perjudica a nuestra provincia”. Además, ha recordado que “este proyecto se nos ha vendido siempre con falsedades, pues los terrenos no son los idóneos como así han manifestado siempre los técnicos, tampoco hay garantías de seguridad y, desde luego, no se van a crear los puestos de trabajo que nos han querido vender”.



Ha añadido también el diputado que “la prioridad de los socialistas pasa por otro tipo de energías más acordes con el medio ambiente y seguiremos trabajando, desde las instituciones en las que gobernamos, en esa premisa”.



Para Sahuquillo, el “nerviosismo” creado en las filas ‘populares’ tras conocer esta noticia denota que “saben que el Gobierno de España va a seguir adelante con esta paralización, por el bien de la provincia de Cuenca, y que con ello se van a poner en evidencia sus vergüenzas”. Ha explicado así que “el ATC era el único caballo de batalla del PP en esta tierra, pues en los sucesivos Presupuestos de Rajoy las partidas para cualquier inversión más allá del cementerio nuclear iban bajando hasta dejarnos a la cola del gasto”.



“Por fin, el Gobierno de España ha escuchado al Gobierno de Castilla-La Mancha; eso sí, se ha tenido que cambiar al presidente, porque Rajoy nunca nos escuchó, algo que sí ha hecho Pedro Sánchez”, ha afirmado.