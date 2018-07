Fran Noguerol lidera en el banquillo un filial del Albacete que cambia de nombre

Jueves, 19 julio 2018

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día/Albacete Balompié 08:20 |



El filial del Albacete Balompié recupera desde hoy la denominación de Atlético Albacete, nombre que no ostentaba desde 1992, y con el que jugará en Tercera División a partir de la 2018-19 . Para comandar el equipo en esta nueva etapa, el Alba ha elegido a un hombre conocido y querido por la afición albacetista como Fran Noguerol, que vuelve a dirigir al filial tras hacerlo en la temporada 2015-16. El técnico gallego fue elogiado por parte de Mauro Pérez, Director Deportivo del Alba, quien está muy contento de trabajar junto a Noguerol ahora que tras la reestructuración de la cantera, el Atlético Albacete es competencia de la dirección deportiva.

El nuevo entrenador del Atlético Albacete, quien se mostró entusiasmado por volver a entrenar al filial albacetista y, sobre todo, por ayudar a un Club como el Alba, que siente como suyo. “Me encanta entrenar, estoy muy a gusto en Albacete y estoy encantado de seguir ligado al fútbol y más en Albacete que ya la considero mi casa. Me considero un hombre de Club, siempre pretendo ayudar al Albacete en lo que pueda ser útil. Quiero un equipo que compita. Es un equipo joven y queremos transmitir los valores de competir, trabajar de forma sería, transmitirles la pasión e ilusión por competir”, aseguró.

Esta será la segunda etapa de Fran Noguerol al frente del filial, un reto para el que ha ido cogiendo experiencia en las últimas temporadas. “Un entrenador siempre tiene que crecer. Ahora soy mejor que hace dos temporadas, estoy más preparado, aunque sé que me faltan muchas cosas. Partimos de cero, será una categoría difícil. Mi discurso será directo y tenemos que tener capacidad de sufrimiento”

Sobre sus objetivos para esta temporada, recalcó la dureza de la Tercera División, pero que pese a ello no se marca un objetivo. “La Tercera es difícil. Este año la división tendrá más nivel, no necesito que el club me ponga el objetivo. Tenemos que competir y chocar cuando toque, en eso estamos ahora mismo”.