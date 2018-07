El PSOE exige a la alcaldesa de Alamillo una “pronta solución” para dejar de sufrir el olor desagradable del agua

Jueves, 19 julio 2018

política

Ciudad Real | El Dia

El portavoz municipal de los socialistas, Gustavo Sánchez, ha señalado que “estamos ante una problemática que los vecinos venimos soportando desde hace mucho tiempo, por lo que le exigimos una solución a la alcaldesa, Mercedes Escabias”.

En este sentido ha añadido que “esta situación está acabando con la paciencia de los habitantes de la localidad y de aquellos que se desplazan para pasar unos días de vacaciones, y más aún si se tiene en cuenta el altísimo precio que estamos pagando, que es más del doble del que se paga por ejemplo en Almadén”. Y es que, mientras un ciudadano de la cabecera de la comarca paga cada dos meses una media de 45 euros, en Alamillo se paga aproximadamente esa cantidad mensualmente.

Recuerdan desde el Grupo Socialista que este problema del agua se le ha planteado a la alcaldesa y a todo su equipo de Gobierno del Partido Popular en varias sesiones plenarias, y “su única respuesta ha sido siempre no hacer nada al alegar que el agua es de una calidad aceptable”, una percepción que no coincide con la que expresan los vecinos y los propios representantes del grupo de la oposición, quienes insisten en que “el agua de Alamillo no es agradable al olfato ni al paladar, mejor dicho, es desagradable. La gente de queja del mal olor que deja en la piel después de una ducha y el agua para beber se compra embotellada, por lo que al alto precio del agua se suma el gasto considerable de agua para consumo”.

El portavoz del PSOE denuncia que tras casi 8 años de gobierno del Partido Popular en la localidad “no se ha hecho nada por mejorar la calidad del agua, y en cambio sí se han destinado 85.000 euros para hacer una pista de pádel mientras que se podía haber destinado a comprar un buen filtro para la potabilizadora del agua de Alamillo”.

La única explicación y “excusa” que ofreció la alcaldesa en un pleno fue mostrarse partidaria de la municipalización del suministro de agua, pero lo cierto es que el Alamillo no ha tenido infraestructura para poder acometer obras por averías, y en el momento en que se firmó el contrato con la empresa suministradora fue porque era la única que aceptaba dar el servicio, porque las demás decían que era deficitario.

Además, la zona alta de la localidad tiene una red de agua de tipo agrícola y no homologada para el suministro público que se instaló en el anterior mandato del Partido Popular. Unas canalizaciones que no aguantan la presión suficiente como para elevar el agua con normalidad a las urbanizaciones de zona de las carreteras de Almadén y la Estación.

Negociar o rescindir el contrato

Los concejales del Grupo Socialista han trasladado en más de una ocasión que “el buen funcionamiento del suministro y el precio del agua es su responsabilidad, por lo que debía negociar o en última instancia rescindir el contrato con la empresa suministradora si fuera necesario, pero la respuesta fue decir que no se podía rescindir porque no había causa alguna justificable que motivara esa decisión”.

Que baje el precio o asuma las facturas

Ante esta “apatía” y la estrategia de ‘echar balones fuera’ los socialistas reiteran su exigencia a la alcaldesa Mercedes Escabias para que “solucione ya” el problema del agua, y si no se puede, que lo compense bajando el precio del suministro a la población o que ayuntamiento asuma los gastos de la factura del agua cada vez que se den estas circunstancias.

Y en esta línea invitan a los vecinos y vecinas de Alamillo a que presenten sus quejas y exijan una pronta solución, ya que “el precio que estamos pagando por el agua nos da todo el derecho del mundo para tener una agua en cantidad y calidad para beber y para el aseo”.