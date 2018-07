El grupo Arnedo ya puede operar en la nave que ha adquirido en Almansa

Los canadienses Metric vuelven a la carretera. Podremos disfrutar de su rock alternativo en directo el 10 de noviembre en Madrid (Ochoymedio, Sala But) y el 11 de noviembre en Barcelona (Bikini).

Los británicos The Coral nos visitarán en noviembre para presentar su nuevo disco, Move Through The Dawn, que se publicará el 17 de agosto.