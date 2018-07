CREADORES: LUIS MARTÍN-SANTOS Y CIUDAD REAL (Por Jesús Millán)

Jueves, 19 julio 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Trabajó especialmente en los campos de la investigación, en el alcoholismo y sus delirios, y la paranoia alcohólica, la esquizofrenia y la psicosis alcohólica y, también temas de cirugía, porque su primera especialidad fue dicha rama de la medicina. Temas o perspectivas, que según algunos especialistas creen que fueron esenciales en la concretización-materialización-cristalización de su famosa novela.

- Diríamos que Martín-Santos se inscribe en la tradición española, de médicos y escritores, que según algunos, con las de soldados y escritores, ha sido durante siglos una constante en el país. Además en este caso, podríamos indicar, el factor-variable de su preocupación sociopolítica.

Hay autores que indican que estas tres ocupaciones-preocupaciones se inscriben en su novela, es decir, la vertiente de la cirugía, su dimensión psicológica-psiquiátrica, su dimensión socioeconómica y sociopolítica. No podemos obviar-olvidar que su existencia, demasiado corta, se inscribió en la primera postguerra.

Como en tantos otros casos, es lamentable que una persona-personalidad, con tal riqueza cultural de creación, se perdiese tan pronto, no sabremos jamás lo que nos podría haber seguido aportando en los campos de la literatura, del ensayo, desde luego de la psicología-psiquiatría, y quién sabe de la representación política.

- Hay autores que indican que tiene influencias del existencialismo, especialmente de Sartre, quizás por su marxismo de dicho autor, quizás por el movimiento filosófico-literario-existencial, pero otros especialistas, creen que quizás, esa tendencia, del famoso humanismo existencialista, a lo sumo, pudo darle una aceptación de que los caminos por donde caminaba eran correctos, o dicho de otra manera, padeciendo y sufriendo la situación de su propio país-sociedad, el nuestro de esa época, y con la experiencia médicea y médica psicológica de su época, no es necesario beber de otras aguas del extranjero, solo es necesario, una mínima “formalización de ideas”, y a continuación “copiar transformando algo de la realidad exterior, de la realidad que percibía a su alrededor”.

- Tiempo de silencio, se publicó en 1962, se indica que con veinte páginas censuradas, y por eso, la edición definitiva, se considera la de 1981.

En cierto modo, copió métodos europeos de la narración, por ejemplo, el monólogo interior del Ulises de Joyce. Se considera una de las mejores novelas del siglo veinte en español, y no solo de España.

Quizás, algunos autores, indican, que tiene, tómese con todos los matices que se quiera, la frescura, de la novela hecha por un autor, que aunque se relacionó con las tertulias literarias en Madrid, y con algunos de sus escritores del momento, diríamos que de algún modo, era un autor formado en otras disciplinas, y con otras experiencias, por lo cual, con un conocimiento teórico suficiente, en diversas especialidades, puede crear un “producto cultural diferente y diferenciado de otros de su época”. Como así surgió.

- Se ha indicado, como cualquier otro autor de esa época, sufrió influencias de la literatura de la primera mitad del siglo veinte europea, además de Baroja, Joyce, que ya hemos indicado, Proust.

No sabemos, no sé yo al menos, si el se consideraba un escritor profesional y vocacional, o querría serlo, por lo cual, al tener otra profesión y vocación, al mismo tiempo, paralela, diríamos la de médico psiquiatra, le permitió ser más libre como escritor, y por tanto, suponemos que escribir con más libertad, si su mundo se plasmaba en una obra literaria, y después, en una edición, bien, si no, de alguna manera, podría haber esperado. Esta sería una de las grandes ventajas del escritor literario, que no necesita triunfar de la literatura, ya que tiene otra profesión y vocación, que le permite desarrollarse, además de crear puentes-acueductos-túneles-viaductos-pasarelas de interrelación y de influencias entre distintas especialidades, o dicho de otro modo, tener otras perspectivas-dimensiones…

- Para terminar, y respondemos al título de este artículo, parece ser, que en 1949, por un periodo corto de tiempo, fue director del Dispensario de Higiene Mental de Ciudad Real.

Dato que bien haríamos los del lugar, intentar completar y complementar y documentar, y dato-experiencia que quizás, la estancia, corta en la ciudad y en dicha función profesional, pudo influir directamente en la creación de dicha novela, al menos como inspiración. Cosa que los especialistas podrían y deberían intentar demostrar y mostrar. Solo nos queda decir, que en un mundo en el cual, necesitamos referentes y referencias, bien haríamos las personas de la Mancha, intentar recuperar esta figura, de algún modo, para la ciudad y para la región.