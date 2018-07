CEDER Alcarria asesora a los ayuntamientos de la comarca para optar a las ayudas ITI

Jueves, 19 julio 2018

sobre el procedimiento

Cuenca | ELDIAdigital.es

A través de la profesional Ana Heras Calle y gracias a la ayuda que la Diputación Provincial de Cuenca tiene previsto conceder a los cinco GAL de la provincia mediante la aprobación de un Decreto. Prácticamente todos los representantes de los consistorios de la comarca han mantenido ya una primera reunión informativa sobre el procedimiento a seguir para concurrir a las subvenciones de las ‘Convocatorias de expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, en el marco del Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020’.





A ellas pueden concurrir ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades u organismos autónomos dependientes de los mismos pudiendo recibir una financiación de hasta el 80% de los proyectos, siempre que estos estén relacionados con la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos, con el ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado público y en las edificaciones de la administración local, con la mejora de la gestión de los residuos por las entidades locales y con la adecuación medioambiental de carreteras muy impactantes ambientalmente. Los grupos de Acción local, como CEDER Alcarria Conquense, que llevan más de 25 años detectando las necesidades y características de sus zonas y son sus mejores conocedores, son miembros de los Subcomités Territoriales, aunque la decisión final corresponderá a las distintas consejerías.



Según explica la asesora Ana Heras Calle, muchos alcaldes que no tenían conocimiento de que existían estas ayudas, otros que no se planteaban presentar ninguna acción para recibirlas e incluso algunos que en un principio se mostraban reticentes, le han manifestado su intención de solicitarlas tras la información y ayuda que les ha proporcionado en este primer contacto. Así, calcula que lo harán entre un 60% y 70% de los consistorios, aunque no sabrá la cifra exacta hasta que no se formalice la presentación de la convocatoria y la recepción en la Junta de Castilla-La Mancha, trámite tras el que continuará realizando un seguimiento personalizado de cada una de estas actuaciones en el territorio.



El Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense es una asociación sin ánimo de lucro constituida el 18 de abril de 1994 para contribuir al desarrollo y crecimiento de la comarca desde diferentes ámbitos de actuación (empleo, medio ambiente, turismo, patrimonio, educación, cultura, infraestructuras, servicios y recursos ) y para fomentar su identidad entre los habitantes.