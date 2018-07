La Orquesta Sinfónica y el Coro RTVE anuncian la temporada de conciertos 2018/19 con el lema 'La luz de la armonía'

Jueves, 19 julio 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

De este modo, el Auditorio Nacional de Música de Madrid albergará 15 conciertos, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial será la sede de 8 y más de 10 se celebrarán en el Teatro Monumental de Madrid. El maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez será el director titular por tercera temporada consecutiva.

Antes del comienzo de la temporada de abono, la Orquesta Sinfónica RTVE retomará el 22 de septiembre su actividad con un Concierto extraordinario en el Palacio de Aranjuez dedicado al repertorio español en colaboración con Patrimonio Nacional. En él, el guitarrista Rafael Aguirre recreará el 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo y Miguel Ángel Gómez-Martínez dirigirá la 'Música para un Jardín' y 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla. La colaboración con Patrimonio Nacional continuará con un concierto extraordinario de Navidad en la Capilla del Palacio Real de Madrid el 17 de diciembre, donde se afrontará el Magnificat, de Bach, y la Sinfonía número 40, de Mozart.

Por su parte, el Coro RTVE estrenará curso con un concierto el 18 de septiembre enmarcado en el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en el que se servirá de obras sobre textos de grandes poetas españoles e iberoamericanos, para recrear el 'Cántico espiritual de San Juan de la Cruz' en la versión de Amancio Prada junto con la formación coral que dirige Javier Corcuera.

También se impulsarán conciertos y actividades extraordinarias fuera de España, en el marco de los convenios firmados con el Coro Filarmónico-Vaticano y la Orquesta Metropolitana de Lisboa. En este sentido, se celebrará otro concierto de hermanamiento en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 7 de diciembre, bajo la dirección de Pedro Amaral y Miguel Ángel Gómez-Martínez.

Además, se llevará a cabo un 'Concierto homenaje Víctimas del Terrorismo' que celebrará su XVII edición el 7 de marzo en el Auditorio Nacional de Música. El mismo auditorio acogerá el 31 de mayo la 'Gala Lírica' con la soprano Elena Mosuc y el tenor Carl Tanner, la soprano Olena Sloia y el tenor José Pazos.

La Orquesta Sinfónica RTVE clausurará además el Ciclo de conciertos de la Universidad Politécnica de Madrid el 7 de junio en el Auditorio Nacional de Música bajo la dirección de George Pehlivanian, con la Sinfonía núm. 1 'Titán', de Mahler, y la Sinfonía concertante en Si bemol Mayor, de Haydn, junto a cuatro solistas: David Mata (violín), Javier Albarés (violonchelo), Salvador Barberá (oboe) y Dominique Deguines (fagot).

Por otro lado, RTVE colaborará con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) para la celebración de la V edición del festival ¡Solo Música! que tendrá lugar el 22 de junio en el Auditorio Nacional de Música, mientras que la Orquesta Sinfónica RTVE colaborará en la segunda edición del programa de La 2 'Clásicos y reverentes' e impulsará su compromiso con la divulgación musical para todo tipo de públicos, en el marco del proyecto 'Emocionarte'.

GRANDES OBRAS DE LA MÚSICA Y SOLISTAS INTERNACIONALES

La programación de la temporada 2018/19 incluirá también obras de la historia de la música, como la Sinfonía núm. 2, 'Resurección', de Mahler, con las cantantes Ruth Iniesta y Gerghild Romberger; la Sinfonía alpina, de Strauss; la Sinfonía núm. 2 y la núm. 3 'Renana' de Schumann; las novenas sinfonías de Schubert y Bruckner, o las séptimas sinfonías de Beethoven y Dvorak.

El Coro RTVE recreará por su parte grandes títulos como 'La Infancia de Cristo', de Berlioz; los 'Te Deum', de Bruckner y Berlioz; la 'Misa Solemnis', de Mozart; 'Rey David', de Honneger; 'The Hymn of Jesus', de Holst; y 'The music makers', de Elgar.

Asimismo, participarán en la temporada destacados solistas internacionales como los violinistas Arabella Stenbacher y Benjamin Schmid que interpretarán el concierto para violín núm. 1 de Bruch y el concierto para violín 'A la memoria de un ángel', de Alban Berg, respectivamente; el violonchelista alemán Daniel Müller-Schott, que ofrecerá el concierto para violonchelo de Edouard Laló y jóvenes pianistas como Juan Pérez Floristán, Eduardo Fernández, los hermanos Luis y Víctor y Daniel del Pino.

También dos jóvenes cantantes españolas que están triunfando en el ámbito internacional como Ruth Iniesta y Natalia Labourdette cantarán en la sinfonía num.2 de Mahler y el Salmo 150 de Bruckner, respectivamente. Por su parte, la soprano canaria Raquel Lojendio interpretará los Cantos del alma para soprano y clarinete, de Lorenzo Palomo.

PREMIOS, GALARDONES Y CICLOS

Por otra parte, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE estrenará la obra ganadora del XXXV Premio de Composición Reina Sofía de la Fundación de Música Ferrer-Salat 'Whispers in the Dark', de Juan Durán. Será el segundo concierto de temporada y tendrá lugar el 12 de octubre en el Teatro de San Lorenzo de El Escorial en el que Miguel Ángel Gómez-Martínez dirigirá también las Danzas fantásticas, de Turina y Te Deum de Bruckner. Contará también con un cuarteto vocal integrado por María Espada (soprano), Mireia Pintó (mezzosoprano), César Augusto Gutiérrez (tenor) y Felipe Bou (bajo).

La selección de maestros invitados integra batutas españolas de proyección internacional, como Cristóbal Soler, José Miguel Pérez-Sierra o Diego Martín-Etxeberria junto con directores extranjeros de diferentes perfiles y generaciones, como el peruano Miguel Harth-Bedoya, el argentino Federico Jusid, los norteamericanos Erik Nielsen y Dennis Russell Davies, el japonés Kazuki Yamada, el sueco Christian Lindberg, el alemán Christoph Köning o el austríaco Gunter Neuhold.

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ultima además los detalles de sus diversos ciclos como el XIX 'Ciclo de Jóvenes Músicos' que constará de cuatro conciertos sinfónicos con directores y solistas de la última generación, tanto españoles como extranjeros y que cuenta con la colaboración de Juventudes Musicales de España, el Concurso de guitarra Tárrega o Concurso Intercentros Melómano; el XVII 'Ciclo Coral' de cuatro conciertos centrados en el repertorio coral 'a capella' o con acompañamiento de piano, órgano o conjunto instrumental.

También tendrán lugar el XXIII 'Ciclo de cámara. Los conciertos de Radio Clásica', un ciclo de ocho conciertos de cámara protagonizados por profesores de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en múltiples configuraciones instrumentales y vocales, así como conciertos y galas extraordinarias como la Gala de Navidad, el Concierto solidario 'Un juguete, una ilusión' (en colaboración con la campaña de RNE y Fundación Crecer Jugando), la Gala Lírica y el 'Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo'.